Вы – наше будущее: яркие и необычные поздравления с Днем молодежи

День молодежи (фото: canva.com)

День молодежи – еще один шанс поблагодарить и приободрить близких

День молодежи в 2020 году выпал на 28 июня, когда празднуется День конституции Украины. Праздник был учрежден еще во времена СССР, когда правительство установило дату празднования (в последнее воскресенье июня) в 1958 году. В 1994 году президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о праздновании Дня молодежи без изменения даты (также в последнее воскресенье июня). Этот день является возможностью замотивировать детей, близких, подбодлить их и похвалить за успехи.

STYLER собрал самые яркие и необычные поздравления с Днем молодежи в стихах, прозе и даже открытках!

Молодежью круто быть —

Бодро по ночам тусить,

Не отчитываться взрослым

На их глупые вопросы.

Испытать все виды спорта,

И надеть короче шорты,

И из жвачки пузыри

Надувать на раз, два, три.

В годы золотые нужно

Находить любовь и дружбу,

С интересом чтоб потом

Свой листать фотоальбом!

***

Молодым быть — красота,

Прям не возраст, а мечта!

Разгоняют кровь гормоны,

Час любить и быть влюбленным!

Ни минуты не теряй,

Жизнь по полной проживай,

Пой, танцуй и развлекайся,

И вдыхай всей грудью счастье!

***

Веселись, танцуй и пой,

И катайся на скейтборде,

Весь твой возраст золотой

Энергично пусть проходит!

Если парашютный спорт

Интерес твой привлекает,

Собирайся — и вперед!

Небеса пусть обнимают!

Время познавать себя,

Совершать эксперименты,

Мир подарит пусть, любя,

Только яркие моменты!

***

Мечтай! Танцуй и зажигай!

И никогда не унывай!

Береги друзей хороших!

С праздником! С Днем молодежи!

***

Самые золотые годы молодости. Ведь впереди столько дел, столько вершин, которые вы наметили покорить. Сегодня День молодёжи. Я хочу искренне поздравить всех вас, и пожелать добра и мира, радости и удачи. Пусть, выбранный вами путь, обязательно приведет к счастью. Пусть Господь помогает вам во всех начинаниях. Любите красиво, трудитесь и учитесь на славу, будьте хозяевами своей судьбы. Вы наша опора и надежда. Успехов и везения вам во всем. Пусть фортуна всегда вам улыбается.

***

Молодость не долговечна —

Цените ее порывы.

Молодость так беспечна —

Цените ее надрывы.

Живите, учитесь, влюбляйтесь,

Тайно в подъезде встречайтесь.

Юностью всласть наслаждайтесь

И с нею не расставайтесь!

***

Молодость – бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!

***

Молодым везде у нас дорога

Так уж много лет твердят

Пусть удачи на ней будет много

И годы не быстро летят!

***

С Днем молодежи поздравляю!

Будет все, как мы желаем!

Мы молоды, умны, красивы!

Так много в нас любви и силы!

***

Молодость — бесценный клад!

С праздником поздравить рад!

Лови счастливые мгновенья!

Любви! Удачи! Вдохновенья!

***

С Днем молодежи поздравляю

Желаю вам больших побед,

Пусть молодость не гаснет в сердце

И дарит вам всегда свой свет.

Пусть все сбываются желанья,

Везет в стремлениях и любви,

Гормон азарта и задора

Всегда пускай бурлит в крови.

***

Чтоб оставались вечно молодыми, чтобы песок под ногами был только на пляже. Пусть ночи будут проходить в веселье, а утро без похмелья. И пусть не болит голова, и не мучает совесть за вчерашний день.

***

Пусть несет День молодежи

Самый громкий звонкий смех,

А удача не тревожит —

Все исполнит без помех!

И согреют сердце счастьем

Теплота, надежды свет,

И доходом жизнь украсят,

Чтоб беспечно рос бюджет!

***

Ты бери от жизни все,

Пока молодость играет,

Радость дружба пусть несет,

И душа не унывает!

И на месте ты не стой,

Ежедневно, прогрессируй!

Будет бодрым пусть настрой,

А судьба твоя — счастливой!

***

Дорогу молодым во всем!

Будущее ведь за вами!

Шагайте к целям день за днем

Семимильными шагами!

Всегда в жизнь будьте влюблены,

Цените годы молодые,

Здоровы будьте, сил полны

И просто знайте, вы крутые!

Напомним, что ранее мы рассказывали об истории и значении праздника День молодежи в Украине.

Также мы публиковали открытки с Днем конституции Украины, который совпадает с празднованием Дня молодежи.

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Автор: Киселева Анна