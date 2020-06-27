День молоді в Україні у 2020 році: дата і значення свята

День молоді в Україні (Фото: freepik)

В цьому році Дню молоді виповнюється вже 62 роки

День молоді в Україні відзначають щорічно в останню неділю червня і в цьому році він збігається з Днем Конституції – 28 червня. Завдяки тому, що День молоді збігається з офіційним державним святом в Україні, відпочити можна буде три дні поспіль - 27, 28 і 29 червня. Понеділок за законом також буде вихідним днем.

Історія Дня молоді

День молоді почали відзначати ще в часи СРСР, і уряд встановив дату святкування ще в 1958 році. В останню неділю червня стали відзначати День радянської молоді.

У 1994 році президент Леонід Кравчук підписав указ про відзначення Дня молоді вже в незалежній Україні та дату міняти не стали, так і залишили – останню неділю червня.

Після розпаду СРСР це свято відзначають ще в декількох країнах - Білорусі, Росії, Узбекистані, Південній Осетії.

Для молодих людей існує ще два свята. Всесвітній день молоді, який встановлений ООН, відзначають 12 серпня. А Міжнародний день солідарності молоді святкують 24 квітня.

Традиції свята в Україні

Традиційно в цей день в різних містах України проходять святкові заходи, основними учасниками яких є молодь. Уряд у цей день вітає молоде покоління. В Україні проходять в цей день фестивалі, кінопокази, змагання, майстер-класи та лекції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатиме Україна в липні 2020 року.

А також розповідали про те, скільки українці відпочиватимуть на День Конституції в Україні.

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Автор: Анна Шиканова