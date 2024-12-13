"Игра на нервах": что известно о новом интеллектуально-экстремальном шоу, какие правила и как принять участие

Что известно о шоу "Игра на нервах"

Авторы телепроекта говорят, что "Игра на нервах" будет "интеллектуально-экстремальным шоу". Оно понравится тем, кто "устал от викторин, где нужно просто отвечать на вопросы", потому что здесь "ответы идут в комплекте со стрессом, напряжением и испытаниями".

"Это первое шоу, которое предлагает зрителю проверить свою умственную и эмоциональную устойчивость одновременно", - говорится в сообщении.

Какие правила шоу "Игра на нервах"

Задания шоу сочетают в себе логику, выносливость и эмоциональную устойчивость. Таким образом, успех в игре зависит не только от знаний, но и от умения принимать решения в критических ситуациях.

По словам авторов, "это сплошной эксперимент над когнитивными аппаратом человека", который будет проводиться «не в стерильной лаборатории, а в яркой телестудии, под пристальным наблюдением аудитории.»

Помогать участникам справиться с вызовами будет телеведущий и общественный деятель Александр Педан.

Как принять участие в шоу и когда оно выйдет на ТВ

Если вы хотите проверить себя на выносливость и эродированность, то у вас есть возможность попробовать принять участие в шоу. Для этого надо заполнить заявку с указанием своих данных по этой ссылке.

Добавим также, что съемки "Игры на нервах" начались в начале декабря, а премьерный выпуск шоу выйдет в конце января на телеканале "Мы-Украина+".