10 признаков, что у ваших отношений нет будущего

Люди знакомятся, встречаются, создают пары и семьи. Но со временем обстановка в отношения становится невыносимой и оба партнера начинают чувствовать себя в клетке. Порой очень сложно понять, есть ли шанс спасти отношения или же стоит подумать о расставании.

Как понять, есть ли шансы на изменения в лучшую сторону или уже есть четкие 10 признаков, что совместного будущего уже нет - читайте в материале ниже.

Потеря интереса к партнеру

Вам все равно где он и когда вернется домой. Вас не интересуют его проблемы. У вас постепенно исчезли общие увлечения, остался только быт (и возможно - дети). Вам стало не о чем разговаривать, вы не обсуждаете даже бытовые вопросы.

Вы не можете нормально поговорить

У вас частые ссоры по мелочам, вы придираетесь друг к другу. Или почти полностью друг друга игнорируете. При любой попытке что-либо обсудить спокойно, все заканчивается скандалом. Это четкий признак, что у вас утрачена коммуникация.

Непонимание позиции партнера

В семейных отношениях часто происходят изменения, в том числе и моделей поведения. Это связано с новой работой, рождением детей, увлечениями, состоянием здоровья. Если жена не воспринимает то, что муж стал начальником отдела и у него стало больше работы, а муж требует столько же внимания, как было до рождения детей - это угрожает отношениям.

Нежелание что-либо изменить

В отношениях люди растут и развиваются, помогают друг другу. И нормально, когда вы можете партнеру спокойно сообщить о том, что вам не нравится, а он после этого начинает делать шаги в сторону изменений. Но плохо, когда партнер ничего не делает для реальных изменений. В данном случае речь идет о глобальных вещах - алкоголизм, излишний контроль, вечные упреки, отсутствие навыка спокойно разговаривать.

У вас исчезли совместные моменты

Если у вашего партнера сейчас загруженный период - защита ученой степени, диссертация, бизнес с нуля, новая работа - то да, времени на совместный отдых и развлечения будет меньше. Но если ваши совместные вечера заменяют на телефон или компьютерную игру - то ситуация печальная.

Отсутствие желания что-либо доказывать

Вам уже не хочется спорить и что-либо доказывать, объяснять. И вам уже не важно, чтобы ваш близкий человек изменил свою точку зрения, прислушался к вашим словам. А это говорит о безразличии.

Отсутствие гордости

Если вы перестали испытывать гордость за своего партнера - это печальный признак. А если вам все чаще за него стыдно - стоит серьезно подумать о вашем будущем.

Интерес к другим людям

Вы стали чаще ловить себя на том, что начинаете обращать внимание на других представителей противоположного пола. А порой ваши мысли заняты кем-то из новых знакомых или коллег.

Эмоциональная пустота

Вы не хотите делиться своими впечатлениями, рассказывать о том, как прошел ваш день, у вас нет желания рассказать о своих чувствах и эмоциях - как неприятных, так и приятных. Вы спокойно переносите разлуку. И даже есть места, где вам значительно комфортнее, чем рядом с вашим партнером.

Вы не можете сложить картинку общего будущего

И даже начинаете понимать, что после расставания вам будет значительно лучше, чем сейчас. И вы совершенно не понимаете, чего теперь хотите от отношений с данным человеком, просто живете "на автомате".

Если вы собрали три пункта из этого списка - то сделайте хотя бы еще одну попытку спасти отношения. Возможно, стоит проанализировать ошибки или обратиться за профессиональной помощью.

Если таких пунктов более 5 - то стоит подумать о том, как цивилизованно завершить отношения.