Портрет покупця квартир, завмерлі ціни та доля проектів "Аркади": підсумки тижня на ринку нерухомості

Хто цього року зможе купити собі квартиру в новобудові, чи варто очікувати обвалу цін на житло, що відбувається із заміською нерухомістю, хто має законну можливість не платити 1% від угоди в ПФУ і чи відновлять будівництво на майданчиках "Аркади"? – публікуємо рейтинг найяскравіших подій тижня за матеріалами РБК-Україна Realty.
Цього року серед реальних покупців нерухомості найактивнішими будуть представники ІТ-індустрії (40%), керівники у сфері рітейлу та логістики (30%), дизайнери, креативні директори, маркетологи (20%), експати. Середній вік майбутніх новоселів – від 25 до 45 років, прогнозують експерти.
При цьому, 55% покупців розраховують на власні накопичення або обмін: продаж старого житла та купівлю нового з доплатою 30-40%. Ще 35% інвесторів планують користуватися програмами розстрочки від девелоперів. 10% готові оформити угоду за допомогою іпотечних програм.
Передноворічна метушня остаточно охолодила ринок новобудов у столиці. Ще восени минулого року ціни демонстрували активне зростання. За період із січня по грудень, первинка у Києві показала зростання цін у 31,6% у доларовому еквіваленті (з 980 до 1290 доларів за кв.м). Однак у грудні темпи зменшилися – у тому числі, за рахунок акцій та програм лояльності, а на початок січня цифри остаточно "замерзли".
Як зазначають аналітики, об'єктивних причин зростання цін на квартири в новобудовах достатньо: подорожчання енергоносіїв, будматеріалів, будівельно-монтажних робіт, логістики. Коли це зростання відновиться, залежить від ситуації на ринку: активності покупців та нових програм лояльності як з боку держави, так і з боку самих забудовників.
Минулий рік виявився небувало "врожайним" для ринку котеджів, таунхаусів та дуплексів на Київщині: він виріс на третину. На сьогоднішній день у Київській області налічується 1020 котеджних містечок – це на 276 проектів більше, ніж у січні минулого року.
В основному йдеться про компактні містечка, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на ділянках від 5 до 30 соток.
Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.
За рік кількість дуплексів зросла на 61,5%; таунхаусів – на 45%; котеджів – на 29,5%.
Пенсійний збір за ставкою 1% вартості нерухомості можна платити не всім. Звільняються від податку покупці свого першого житла, інвестори у будівництво житла, наприклад, за участю у фонді фінансування будівництва або купівлі цільових облігацій. Однак про це право мало хто знає та використовує на практиці.
Якщо пенсійний збір все ж таки був безпідставно сплачений, його можна повернути, але тільки в судовому порядку.
На 39 об'єктів банку-банкрута "Аркада" може повернутися життя: девелопер Stolitsa Group заявив про відновлення робіт на майданчиках в ЖК "Евріка", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", яка вже отримала нову концепцію та назву.
Цьому послужило рішення Верховного суду, який підтвердив продовження терміну договорів оренди ділянок площею 90,6 га та 21,3 га на території житлового масиву Осокорки-Центральні до 2035 року, що було однією з умов меморандуму між забудовником та міською владою.
Таким чином, новий забудовник, який тимчасово призупинив виконання робіт, заявив, що проекти будуть розморожені і в першу чергу будуть добудовані та введені в експлуатацію будинки з максимальним ступенем готовності – 5 будинків.