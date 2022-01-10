Портрет покупця квартир, завмерлі ціни та доля проектів "Аркади": підсумки тижня на ринку нерухомості

Хто цього року зможе купити собі квартиру в новобудові, чи варто очікувати обвалу цін на житло, що відбувається із заміською нерухомістю, хто має законну можливість не платити 1% від угоди в ПФУ і чи відновлять будівництво на майданчиках "Аркади"? – публікуємо рейтинг найяскравіших подій тижня за матеріалами РБК-Україна Realty.

Хто дозволить собі квартири у новобудовах: потрет покупця-2022

Цього року серед реальних покупців нерухомості найактивнішими будуть представники ІТ-індустрії (40%), керівники у сфері рітейлу та логістики (30%), дизайнери, креативні директори, маркетологи (20%), експати. Середній вік майбутніх новоселів – від 25 до 45 років, прогнозують експерти.

При цьому, 55% покупців розраховують на власні накопичення або обмін: продаж старого житла та купівлю нового з доплатою 30-40%. Ще 35% інвесторів планують користуватися програмами розстрочки від девелоперів. 10% готові оформити угоду за допомогою іпотечних програм.

Не дивитися угору: ціни на київську первинку завмерли

Передноворічна метушня остаточно охолодила ринок новобудов у столиці. Ще восени минулого року ціни демонстрували активне зростання. За період із січня по грудень, первинка у Києві показала зростання цін у 31,6% у доларовому еквіваленті (з 980 до 1290 доларів за кв.м). Однак у грудні темпи зменшилися – у тому числі, за рахунок акцій та програм лояльності, а на початок січня цифри остаточно "замерзли". Фото: РБК-Україна

Як зазначають аналітики, об'єктивних причин зростання цін на квартири в новобудовах достатньо: подорожчання енергоносіїв, будматеріалів, будівельно-монтажних робіт, логістики. Коли це зростання відновиться, залежить від ситуації на ринку: активності покупців та нових програм лояльності як з боку держави, так і з боку самих забудовників.

Заміська нерухомість київщини: рекордне зростання у 2021-му

Минулий рік виявився небувало "врожайним" для ринку котеджів, таунхаусів та дуплексів на Київщині: він виріс на третину. На сьогоднішній день у Київській області налічується 1020 котеджних містечок – це на 276 проектів більше, ніж у січні минулого року. Фото: facebook.com/nedvizhimostukraine

В основному йдеться про компактні містечка, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на ділянках від 5 до 30 соток.

Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.

За рік кількість дуплексів зросла на 61,5%; таунхаусів – на 45%; котеджів – на 29,5%.

Легка угода: хто не платить 1% у ПФУ

Пенсійний збір за ставкою 1% вартості нерухомості можна платити не всім. Звільняються від податку покупці свого першого житла, інвестори у будівництво житла, наприклад, за участю у фонді фінансування будівництва або купівлі цільових облігацій. Однак про це право мало хто знає та використовує на практиці.

Якщо пенсійний збір все ж таки був безпідставно сплачений, його можна повернути, але тільки в судовому порядку.

Об'єкти "Аркади": новий забудовник виводить техніку на майданчики

На 39 об'єктів банку-банкрута "Аркада" може повернутися життя: девелопер Stolitsa Group заявив про відновлення робіт на майданчиках в ЖК "Евріка", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", яка вже отримала нову концепцію та назву. Фото: Аркада

Цьому послужило рішення Верховного суду, який підтвердив продовження терміну договорів оренди ділянок площею 90,6 га та 21,3 га на території житлового масиву Осокорки-Центральні до 2035 року, що було однією з умов меморандуму між забудовником та міською владою.

Таким чином, новий забудовник, який тимчасово призупинив виконання робіт, заявив, що проекти будуть розморожені і в першу чергу будуть добудовані та введені в експлуатацію будинки з максимальним ступенем готовності – 5 будинків.