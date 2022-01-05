Внесок у ПФУ при купівлі нерухомості можна сплачувати не всім: кому і коли дозволено не платити

Фото: є можливість повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внесок у розмірі 1% від вартості нерухомості входить до стандартного переліку податків при купівлі житла. Але діюче законодавство робить ряд винятків, дозволяючи не сплачувати внесок, наприклад, при першій купівлі житла або при інвестуванні у будівництво. Також є можливість повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені.

Докладніше про те, хто і на яких підставах може уникнути 1%-го стягнення повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на finance.ua.

Право не сплачувати 1% до ПФУ

Особи, що здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду.

Але цим правом користуються переважно обізнані покупці. Через відсутність поінформованості багато людей не користується своїм правом.

Урядове рішення щодо звільнення деяких громадян від сплати до Пенсійного фонду 1% вартості житла чи іншої нерухомості, що купується, було зафіксовано відповідною Постановою КМУ.

Звільняються від пенсійного збору:

юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;

організації іноземних держав, які мають міжнародний імунітет;

громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;

громадяни, що купують житло вперше.

Що вважається правом власності

Щоб чітко розуміти, чи дійсно ваша купівля є такою, що здійснюється вперше, у постанові зазначено, що визначення "особа не має та не набувала права власності на житло" передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:

купівля;

приватизація;

успадкування;

отримання у дар;

купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.

Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла, наприклад за умови участі у фонді фінансування будівництва або купівлі цільових облігацій.

Повернення сплаченого збору

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі документи:

заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;

договір купівлі-продажу;

копію квитанції про сплату пенсійного збору;

довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження, що придбане житло є першим нерухомим майном).

Юридичні особи у заяві вказують назву компанії та код за ЄДРПОУ, фізичні особи — ПІП та ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

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