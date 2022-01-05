ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Внесок у ПФУ при купівлі нерухомості можна сплачувати не всім: кому і коли дозволено не платити

Новость на русском →
Середа 05 січня 2022 16:46
Внесок у ПФУ при купівлі нерухомості можна сплачувати не всім: кому і коли дозволено не платити Фото: є можливість повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Внесок у розмірі 1% від вартості нерухомості входить до стандартного переліку податків при купівлі житла. Але діюче законодавство робить ряд винятків, дозволяючи не сплачувати внесок, наприклад, при першій купівлі житла або при інвестуванні у будівництво. Також є можливість повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені.

Докладніше про те, хто і на яких підставах може уникнути 1%-го стягнення повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на finance.ua.

Право не сплачувати 1% до ПФУ

Особи, що здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду.

Але цим правом користуються переважно обізнані покупці. Через відсутність поінформованості багато людей не користується своїм правом.

Урядове рішення щодо звільнення деяких громадян від сплати до Пенсійного фонду 1% вартості житла чи іншої нерухомості, що купується, було зафіксовано відповідною Постановою КМУ.

Звільняються від пенсійного збору:

  • юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
  • організації іноземних держав, які мають міжнародний імунітет;
  • громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;
  • громадяни, що купують житло вперше.

Що вважається правом власності

Щоб чітко розуміти, чи дійсно ваша купівля є такою, що здійснюється вперше, у постанові зазначено, що визначення "особа не має та не набувала права власності на житло" передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:

  • купівля;
  • приватизація;
  • успадкування;
  • отримання у дар;
  • купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.

Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла, наприклад за умови участі у фонді фінансування будівництва або купівлі цільових облігацій.

Повернення сплаченого збору

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі документи:

  • заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;
  • договір купівлі-продажу;
  • копію квитанції про сплату пенсійного збору;
  • довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження, що придбане житло є першим нерухомим майном).

Юридичні особи у заяві вказують назву компанії та код за ЄДРПОУ, фізичні особи — ПІП та ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Раніше ми розповідали про ТОП-8 законодавчих змін на ринку нерухомості 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Податки Пенсионный фонд Украины
Точки зору
Вікторія Тітова
В Україні дуже мало хороших громадських просторів: як це змінити
Вікторія Тітова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Вікторія Берещак
Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Михайло Підвисоцький
На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році
Михайло Підвисоцький
засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group
Валерій Захаров
Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період
Валерій Захаров
брокер агентства нерухомості RE/MAX Central
Всі точки зору