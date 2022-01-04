Ще не падіння, але вже не зростання: ціни на квартири у новобудовах зупинилися

Фото: мінімальна ціна квадрата у новобудовах у грудні зросла – на 3% (900 грн) (Віталій Носач, РБК-Україна))

Ціни на квартири у новобудовах Києва практично зупинилися. У грудні 2021 року середня вартість квадратного метра на первинному ринку столиці зросла менш ніж на 1% – з 34700 до 35000 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані порталу ЛУН Місто.

Ціна за квадрат у новобудові – майже без змін

Для порівняння за листопад вартість метра зросла на 1700 грн. А за весь 2021 рік – на 7000 гривень: із 28000 до 35000 грн. за кв.

Згідно з графіком, мінімальна ціна квадрата у новобудовах у грудні зросла – на 3% (900 грн): з 22000 до 22900 грн за кв.м.

Джерело: ЛУН Місто

Ціни по районам Києва

Найдорожчим районом столиці традиційно залишається Печерський із ціною квадрата 69100 грн (зростання за місяць на 1800 грн).

На другому місці Подільський – 48800 грн. за кв.м. (Зростання на 10200 за місяць).

На третьому – Шевченківський – 44500 грн. за кв. (Зниження на 500 грн).

Найдешевшим районом, також традиційно, залишається Деснянський – 23 900 грн за кв. м квартири економ-класу (зростання на 1500 грн). Ціни по районах передмістя

Ціни на квартири у населених пунктах навколо столиці зросли на 300 грн – з 20900 до 21200 у середньому за квадрат.

Найдорожчими серед передмість залишаються:

Вишневе – 24500 грн/кв.м;

Петропавлівська Борщагівка – 23 900 грн/кв.м;

Вишгород -23500 грн / кв.м.

Найбюджетніші квартири можна придбати у Броварах – 19000 грн/кв.м та у Борисполі 19600 грн/кв.м. Раніше ми розповідали, чим жив ринок нерухомості України у 2021 році.