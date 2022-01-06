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Будинки, котеджі та таунхауси: заміський ринок Київської області показав рекордне зростання

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Четвер 06 січня 2022 10:14
Будинки, котеджі та таунхауси: заміський ринок Київської області показав рекордне зростання Фото: темпи виходу на ринок нових проектів прискорилися у рази (flickr.com)
Автор: Світлана Голландс

На сьогоднішній день у Київській області налічується 1020 котеджних містечок – це на 276 проектів більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на портал zagorodna.com.

Здебільшого це компактні містечка з кількох будинків, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на невеликих ділянках землі площею від 5 до 30 соток.

Формати заміської нерухомості

Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.

За даними ресурсу, за минулий рік зросла кількість:

  • дуплексів – на 61,5%;
  • таунхаусів – на 45%;
  • котеджів – на 29,5%.

За словами директора консалтингової компанії "РеалЕкспо" і порталу zagorodna Віктора Коваленка, темпи виходу на ринок нових проектів прискорилися в рази.

"Якщо в 2020 році на ринок протягом місяця виходило по 8 нових проектів, то в 2021-му – по 23 проекти", – повідомив експерт.

Географія популярних напрямків

Найактивніше освоюються такі напрями у столичному регіоні:

  • Києво-Святошинський напрямок (зростання на 47%): з 286 до 421 котеджних містечок за рік;
  • Бучанський район (зростання на 93%): з 33-х до 64 котеджних містечок за рік;
  • Ірпінський напрямок (зростання на 61%): з 54 до 87 котеджних містечок за рік;
  • Бориспільський район (зростання на 33%): з 57 до 76 котеджних містечок за рік.

Раніше ми вже повідомляли, що у 2021 році на Київщині попит на різні формати заміського житла та земельні ділянки зріс, залежно від напрямку, від 30% до 50%. Як результат, вартість квадратного метра також піднялася до 40% залежно від розташування, інфраструктури, стану та інших факторів.

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