Хто зможе купити квартиру у новобудові у 2022: портрет покупця за віком, статками та професією

У 2022 році, за прогнозами експертів, темпи продажу квартир на первинному ринку сповільняться. Але потреба у новому житлі меншою не стане. Серед реальних покупців найбільш активними будуть ті, хто мають власні накопичення чи житло для продажу, представники ІТ-індустрії та керівники у сфері рітейлу, а також люди віком від 25 до 45 років.

Детальніше про портрет покупця на ринку новобудов розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику групи компаній Concept Group.

Вік та статки покупців-2022

У 2022 році понад 55% покупців житла на первинному ринку купуватимуть квартири за власні накопичення або ж за допомогою продажу старого житла та купівлі нового з доплатою. При цьому доплата не перевищуватиме 30-40% від вартості нової оселі.

35% інвесторів планують скористатися програмами розтермінування від девелоперів. 10% покупців готові придбати квартиру за допомогою іпотечних програм.

При цьому, близько 60% потенційних покупців вже мають власне житло і прагнуть покращити умови. Отже шукатимуть технологічні, продумані проекти з високим побутовим комфортом та природним середовищем.

"У 2022 році 80-85% покупців первинного житла належатиме до вікової категорії від 25 до 45 років. Близько 10-15% – аудиторія віком від 45 до 60 років", – розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер Concept Group.

Професії та спосіб життя покупців

Що стосується "портрету покупця" квартир у новобудовах, то у 2022 році його можна визначити так:

понад 40% покупців належатимуть до IT-індустрії;

30% інвесторів – менеджери середньої та вищої ланок секторів рітейлу та логістики;

20% покупців належатимуть до творчих професій: дизайнери, креативні директори, маркетологи тощо;

понад 10% покупців – експати (іноземці, що працюють в Україні та громадяни України, що тривалий час працюють за кордоном), а також люди старшого віку з усталеним життям, звичками, вподобаннями.

"Для представників IT-індустрії властиве сприйняття життя без надуманих ускладнень, але з ретельним, аналітичним вивченням особливостей проекту та бренду забудовника. Ця категорія покупців орієнтується на технологічне середовище, де є все, що потрібно для життя і роботи. При цьому вони воліють знайти тихий, усамітнений простір поблизу великого міста. Оскільки через пандемію велика частка IT-спеціалістів працює вдома, часто вони потребують додаткової площі для створення домашнього офісу або ж орієнтуються на наявність коворкінгу чи офісних приміщень поруч з житлом", – наголосив Михайло Підвисоцький. Фото: ЛУН

Він звернув увагу, що для менеджерів середньої та вищої керівних ланок у великих компаніях через досить напружений робочий графік – вкрай важливим є усамітнене, гармонійне й спокійне життя біля природи, щоб мати джерело поповнення енергії та життєвих сил: "Ця категорія покупців шукатиме місце, яке допоможе їм позбутися робочих стресів та надихнутися".

Для представників "креативного класу" важливе значення полягатиме в самій концепції, ідеології ЖК та додаткових конкурентних перевагах, наприклад, можливості ефективно працювати у форматі аутсорсу.

Творчі покупці не розділяють життя і роботу, адже робота переважно виражає їх спосіб життя. Вони налаштовані отримувати позитивні емоції.

В той же час "люди з реалізованим успішним досвідом", купуючи житло, шукатимуть, насамперед, безпеку, затишок, природу, можливість відпочити від міського хаосу. А експатам потрібне сучасне, технологічне та безпечне житло для всієї родини, відчуття захищеності та затишку.

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