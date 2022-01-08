Зупинені будівництва "Аркади": новий забудовник повідомив про поновлення робіт на майданчиках

Девелопер Stolitsa Group заявив про відновлення роботи на майданчиках, що раніше належали банку "Аркада". Йдеться про добудову та передачу інвесторам квартир у ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", яка отримала нову концепцію та назву.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty із посиланням на заяву на сайті компанії Stolitsa Group.

Добудова об'єктів на оренду землі: рішення суду

"Відповідно до чинного законодавства та меморандуму, з 22 грудня 2021 року розпочато будівельні роботи на першій земельній ділянці у ЖК "Патріотика на озерах" (нова назва – ЖК Н2О)", – йдеться у повідомленні.

Цьому посприяло рішення Верховного суду, який залишив у силі ухвали попередніх інстанцій про продовження терміну договорів оренди ділянок площею 90,6 га та 21,3 га на території житлового масиву "Осокорки-Центральні" до 2035 року.

"На сьогоднішній день вже є остаточні рішення касаційної інстанції щодо 112 га із 176 га, на яких, згідно з умовами меморандуму, має здійснюватися будівництво ЖК "Патріотика на озерах" (ЖК Н2О). На даний час очікуємо на аналогічні рішення ще за трьома земельними ділянками», – зазначили в компанії.

Чому було припинено реалізацію меморандуму

Як ми вже писали раніше, згідно з меморандумом, підписаним навесні минулого року, девелопер узяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти "Аркади" за умови, що йому дадуть землю під будівництво на території раніше планованого ЖК "Патріотика на озерах". Частина коштів від продажу нового житла і мусить, як планується, піти на добудову майданчиків "Аркади".

"Зважаючи на брак близько 3 млрд 517 млн ​​грн для здійснення добудови об'єктів "Аркади", будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" на ділянках загальною площею 176 га на території житлового масиву "Осокорки-Центральні" і реалізація 10% площ забудови є єдиним, гарантованим державою, джерелом фінансування завершення всіх 39 будинків відповідно до затверджених графіків", – роз'яснили у прес-службі девелопера.

Проте виділення землі минулого року застопорилося, Київрада блокувала вирішення питання, розпочалися суди. В результаті Stolitsa Group призупинила виконання меморандуму та заморозила роботи на майданчиках. Тепер же обіцяє відновити будівництво згідно з графіком, який затвердили разом з інвесторами. Першими планують добудувати майже готові об'єкти. План ЖК "Евріка" (ЛУН)

"Для виконання умов меморандуму, були розроблені та підписані графіки добудови, які передбачають, насамперед, доведення до 100% та введення в експлуатацію об'єктів високого ступеня готовності (5 будинків), а також проведення робіт у будинках, які потребують невідкладних робіт за підсумками обстеження НДІБК (інститут будівельних конструкцій) та наданих рекомендацій".

Як запевнили у девелопера, "для виконання зазначених будівельних робіт є повний пакет необхідних документів, у тому числі чинний дозвіл".

Позиція інвесторів

Водночас, самі інвестори налаштовані критично.

"Незважаючи на підписаний меморандум, повномасштабне будівництво на ж/м "Осокорки Центральні" не почалося, – констатує на Facebook-сторінці спільноти "Довгобуди ЖК "Патріотика", Банк "Аркада" один з постраждалих інвесторів Павло Клименко.

Найбільшими ворогами добудови об'єктів інвестор назвав корупованість, жадібність та байдужість до долі людей з боку чиновників. Він нагадав, що прес-релізи на сайтах та засідання дирекцій – це ще не будівництво. І закликав не припиняти боротьбу та акції протесту.

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