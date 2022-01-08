ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зупинені будівництва "Аркади": новий забудовник повідомив про поновлення робіт на майданчиках

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 14:35
Зупинені будівництва "Аркади": новий забудовник повідомив про поновлення робіт на майданчиках Фото: ЖК "Патріотика на озерах" отримало нову назву та концепцію (arkada.ua)
Автор: Світлана Голландс

Девелопер Stolitsa Group заявив про відновлення роботи на майданчиках, що раніше належали банку "Аркада". Йдеться про добудову та передачу інвесторам квартир у ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", яка отримала нову концепцію та назву.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty із посиланням на заяву на сайті компанії Stolitsa Group.

Добудова об'єктів на оренду землі: рішення суду

"Відповідно до чинного законодавства та меморандуму, з 22 грудня 2021 року розпочато будівельні роботи на першій земельній ділянці у ЖК "Патріотика на озерах" (нова назва – ЖК Н2О)", – йдеться у повідомленні.

Цьому посприяло рішення Верховного суду, який залишив у силі ухвали попередніх інстанцій про продовження терміну договорів оренди ділянок площею 90,6 га та 21,3 га на території житлового масиву "Осокорки-Центральні" до 2035 року.

"На сьогоднішній день вже є остаточні рішення касаційної інстанції щодо 112 га із 176 га, на яких, згідно з умовами меморандуму, має здійснюватися будівництво ЖК "Патріотика на озерах" (ЖК Н2О). На даний час очікуємо на аналогічні рішення ще за трьома земельними ділянками», – зазначили в компанії.

Чому було припинено реалізацію меморандуму

Як ми вже писали раніше, згідно з меморандумом, підписаним навесні минулого року, девелопер узяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти "Аркади" за умови, що йому дадуть землю під будівництво на території раніше планованого ЖК "Патріотика на озерах". Частина коштів від продажу нового житла і мусить, як планується, піти на добудову майданчиків "Аркади".

"Зважаючи на брак близько 3 млрд 517 млн ​​грн для здійснення добудови об'єктів "Аркади", будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" на ділянках загальною площею 176 га на території житлового масиву "Осокорки-Центральні" і реалізація 10% площ забудови є єдиним, гарантованим державою, джерелом фінансування завершення всіх 39 будинків відповідно до затверджених графіків", – роз'яснили у прес-службі девелопера.

Проте виділення землі минулого року застопорилося, Київрада блокувала вирішення питання, розпочалися суди. В результаті Stolitsa Group призупинила виконання меморандуму та заморозила роботи на майданчиках. Тепер же обіцяє відновити будівництво згідно з графіком, який затвердили разом з інвесторами. Першими планують добудувати майже готові об'єкти.Зупинені будівництва &quot;Аркади&quot;: новий забудовник повідомив про поновлення робіт на майданчикахПлан ЖК "Евріка" (ЛУН)

"Для виконання умов меморандуму, були розроблені та підписані графіки добудови, які передбачають, насамперед, доведення до 100% та введення в експлуатацію об'єктів високого ступеня готовності (5 будинків), а також проведення робіт у будинках, які потребують невідкладних робіт за підсумками обстеження НДІБК (інститут будівельних конструкцій) та наданих рекомендацій".

Як запевнили у девелопера, "для виконання зазначених будівельних робіт є повний пакет необхідних документів, у тому числі чинний дозвіл".

Позиція інвесторів

Водночас, самі інвестори налаштовані критично.

"Незважаючи на підписаний меморандум, повномасштабне будівництво на ж/м "Осокорки Центральні" не почалося, – констатує на Facebook-сторінці спільноти "Довгобуди ЖК "Патріотика", Банк "Аркада" один з постраждалих інвесторів Павло Клименко.

Найбільшими ворогами добудови об'єктів інвестор назвав корупованість, жадібність та байдужість до долі людей з боку чиновників. Він нагадав, що прес-релізи на сайтах та засідання дирекцій – це ще не будівництво. І закликав не припиняти боротьбу та акції протесту.

Раніше ми розповідали, що Василь Хмельницький йде з будівельного бізнесу і продає компанію UDP.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Точки зору
Вікторія Тітова
В Україні дуже мало хороших громадських просторів: як це змінити
Вікторія Тітова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Вікторія Берещак
Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Михайло Підвисоцький
На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році
Михайло Підвисоцький
засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group
Валерій Захаров
Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період
Валерій Захаров
брокер агентства нерухомості RE/MAX Central
Всі точки зору