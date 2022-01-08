Які квартири купуватимуть у 2022 році: українці прагнуть жити як у Лондоні та Амстердамі

Однією з важливих тенденцій первинного ринку у 2022 році буде максимальне зосередження девелоперів на запитах потенційних покупців. Забудовники намагатимуться врахувати потреби всіх категорій інвесторів, створюючи окремі будинки під вимоги конкретної цільової аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію групи компаній Concept Group.

Побажання сучасних покупців

Незалежно від рівня статків та принципів вибору житла, у 2022 році всі активні групи покупців, до яких відносяться ІТ-спеціалісти, менеджери середньої та вищої ланок та представники креативного класу, об’єднуватиме кілька загальних рис:

бажання жити серед природи з елементами усамітнення, але недалеко від великого міста;

прагнення жити в сучасних будинках, зведених з використанням найновіших технологій та сучасних еко-матеріалів;

жити в середовищі людей свого рівня та кола інтересів.

"У 2022 році важливим для покупця стане не лише благоустрій територій житлових комплексів, а створення цілісних екосистем, які б поєднали природне середовище, простір, комфорт, інфраструктурну самодостатність та інновації. Це стосується як соціально-побутових сервісів, так і території для дозвілля, занять спортом, відпочинку", — розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер Concept Group.

Майбутнє за "новими містами"

Забудовники, реалізуючи масштабні проекти, намагатимуться врахувати потреби всіх категорій покупців, створюючи окремі будинки під вимоги конкретної цільової аудиторії. Наразі це можливо переважно в об’єктах формату "нових міст", що будуватимуть з нуля. Такі ЖК варто вважати новими містами-супутниками, зведення яких буде органічно вплетене в існуюче довкілля. Такі міста — це інший бік звичних, усталених уявлень про життя у власній оселі. Фото: ЛУН

Михайло Підвисоцький зауважив, що ідеології створення "нових міст" притаманне не лише задоволення потреб різної аудиторії, але й такі важливі фактори як:

життя в сучасних оселях серед "незайманого" природного середовища;

створення нових умов, які б суттєво розширили можливості людей в роботі, відпочинку, саморозвитку;

запобігання глобальному потеплінню та майбутньому дефіциту водних та енергоресурсів;

технологічність та відповідність найсучаснішим трендам в будівництві — використання інноваційних технологій, що значно спрощують життя;

вплетеність "нового міста" в природу, його підлаштування під особливості ландшафту.

Пріоритети 2022 – у руслі світових трендів

Найбільші українські девелоперські компанії усвідомлюють важливість будувати за світовими тенденціями з урахуванням сучасних стандартів енергозбереження та екологічності. Тому у найближчому майбутньому в Україні цей тренд буде набирати обертів. Фото: ЛУН

"Нові міста" вже створюються в США, а поблизу Каїру планують побудувати з нуля нову столицю Єгипта. В Лондоні, Парижі, Амстердамі заплановані великі нові райони, які згодом можуть перебрати на себе функції центрів життя цих європейських столиць. Триває переосмислення ролі зелених насаджень у містах: так, приміром, у Амстердамі вже запланована активна заміна асфальту та бруківки на трав’яне покриття. З огляду на світові тенденції "нового урбанізму" цілком очікуваним стане втілення українськими девелоперами концепції гармонії життя у місті та серед природи. І придбання житла в "нових містах" може стати найпріоритетнішим для покупців у 2022 році", — підсумував Михайло Підвисоцький.

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