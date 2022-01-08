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Какие квартиры будут покупать в 2022 году: украинцы стремятся жить как в Лондоне и Амстердаме

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 10:18
Какие квартиры будут покупать в 2022 году: украинцы стремятся жить как в Лондоне и Амстердаме Фото: крупные украинские девелоперы осознают важность строительства по мировым стандартам энергосбережения и экологичности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Одной из важнейших тенденций первичного рынка в 2022 году будет максимальная концентрация девелоперов на запросах потенциальных покупателей. Застройщики постараются учесть потребности всех категорий инвесторов, создавая отдельные дома под требования конкретной целевой аудитории.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию группы компаний Concept Group.

Пожелания современных покупателей

Независимо от уровня дохода и принципов выбора жилья, в 2022 году все активные группы покупателей, к которым относятся ІТ-специалисты, менеджеры среднего и высшего звена и представители креативного класса, будет объединять несколько общих черт:

  • желание жить среди природы с элементами уединения, но недалеко от большого города;
  • стремление жить в современных домах, построенных с использованием новейших технологий и современных эко-материалов;
  • жить в среде людей своего уровня и круга интересов.

"В 2022 году важным для покупателя станет не только благоустройство территорий жилых комплексов, а создание целостных экосистем, объединяющих природную среду, пространство, комфорт, инфраструктурную самодостаточность и инновации. Это касается как социально-бытовых сервисов, так и территории для досуга, занятий спортом, отдыха", — рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер Concept Group.

Будущее за "новыми городами"

Застройщики, реализуя масштабные проекты, постараются учесть потребности всех категорий покупателей, создавая отдельные дома под требования конкретной целевой аудитории. Теперь это возможно преимущественно в объектах формата "новых городов", которые будут строиться с нуля. Такие ЖК следует считать новыми городами-спутниками, возведение которых будет органично вплетено в существующую окружающую среду. Такие города — это другая сторона привычных, устоявшихся представлений о жизни в собственном доме.Какие квартиры будут покупать в 2022 году: украинцы стремятся жить как в Лондоне и АмстердамеФото: ЛУН

Михаил Подвысоцкий отметил, что идеологии создания "новых городов" присуще не только удовлетворение потребностей разной аудитории, но и такие важные факторы как:

  • жизнь в современных домах среди "девственной" природной среды;
  • создание новых условий, которые существенно расширили возможности людей в работе, отдыхе, саморазвитии;
  • предотвращение глобального потепления и будущего дефицита водных и энергоресурсов;
  • технологичность и соответствие современным трендам в строительстве — использование инновационных технологий, значительно упрощающих жизнь;
  • вплетенность "нового города" в природу, его подстройка под особенности ландшафта.

Приоритеты 2022 – в русле мировых трендов

Крупнейшие украинские девелоперские компании осознают важность строительства по мировым тенденциям с учетом современных стандартов энергосбережения и экологичности. Поэтому в ближайшем будущем в Украине этот тренд будет набирать обороты.Какие квартиры будут покупать в 2022 году: украинцы стремятся жить как в Лондоне и АмстердамеФото: ЛУН

"Новые города" уже создаются в США, а вблизи Каира планируют построить с нуля новую столицу Египта. В Лондоне, Париже, Амстердаме запланированы масштабные новые районы, которые впоследствии смогут взять на себя функции центров жизни этих европейских столиц. Продолжается переосмысление роли зеленых насаждений в городах: например, в Амстердаме уже запланирована активная замена асфальта и брусчатки на травяное покрытие. Учитывая мировые тенденции "нового урбанизма", вполне ожидаемым станет воплощение украинскими девелоперами концепции гармонии жизни в городе и среди природы. И приобретение жилья в "новых городах" может стать самым приоритетным для покупателей в 2022 году", — подытожил Михаил Подвысоцкий.

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