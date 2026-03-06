Гордость флота Ирана: США потопили первый в мире авианосец дронов

Американская армия уничтожила иранский корабль Shahid Bahman Bagheri. Это первый в мире авианосец беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X и Die Welt .

Американское военное командование сообщило, что иранцы распространяли вбросы о том, что им удалось уничтожить авианосец США.

"Единственный авианосец, который был поражен, - это иранский носитель беспилотников Shahid Bahman Bagheri. Американские войска нанесли удар по кораблю через несколько часов после начала операции "Эпическая ярость", - уточнили в Центральном командовании.

Также сегодня, 6 марта, американцы обнародовали сообщение о том, что они поразили иранский авианосец беспилотников, размером с авианосец времен Второй мировой. Корабль загорелся. О каком именно авианосце речь - американцы не уточнили.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Что известно о Shahid Bahman Bagheri

Как пишет Die Welt, Shahid Bahman Bagheri был гордостью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Он мог нести вертолеты, небольшие корабли, ракеты и беспилотники. Переоборудованное контейнерное судно было потоплено в Персидском заливе.

По данным издания, Shahid Bahman Bagheri стал крупнейшим военным кораблем, потопленным со времен Второй мировой войны. Его водоизмещение составляло около 42 тысяч тонн.

Для сравнения, предыдущим крупнейшим потопленным кораблем считался крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, уничтоженный Украиной в 2022 году. Его водоизмещение составляло около 11,5 тысячи тонн.

Корабль был назван в честь "мученика" Бахмана Багери - командира Корпуса стражей исламской революции, погибшего в Ираке в 1997 году.

Фактически он представлял собой переоборудованный контейнеровоз - бывшее грузовое судно Perarin длиной 240 метров и шириной 32 метра. Его максимальная скорость составляла около 40 км/ч. Судно построила южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries в 2000 году, а его модернизация в носитель дронов проводилась в 2022-2024 годах.

В феврале 2025 года корабль впервые публично представили в присутствии командующего Корпусом стражей исламской революции. Тогда его называли крупнейшим военно-морским проектом в истории Ирана. Сообщалось, что с корабля могут запускаться ракеты большой дальности.

По данным государственного агентства IRNA, он мог нести до 60 беспилотников. При этом западные эксперты с самого начала сомневались в реальной боевой эффективности корабля, поскольку он был создан на базе гражданского контейнеровоза и не имел бронирования.