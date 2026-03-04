ua en ru
Впервые после Второй мировой. Подлодка США потопила торпедой корабль Ирана, - Хегсет

15:59 04.03.2026 Ср
2 мин
Операция американцев прошла в месте, где иранский корабль чувствовал себя "в безопасности"
aimg Иван Носальский
Впервые после Второй мировой. Подлодка США потопила торпедой корабль Ирана, - Хегсет Фото:Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)

Американская армия уничтожила корабль Ирана в международных водах. Для этого применили торпеду.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Конец флота Ирана? В США заявили об уничтожении 17 кораблей и подводной лодки

Министр подтвердил, что американская подлодка при помощи торпеды потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".

"Это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне, мы воюем, чтобы победить", - обратил внимание Хегсет.

Слухи об ударе по кораблю Ирана

Напомним, сегодня, 4 марта, МИД Шри-Ланки сообщил, что у берегов страны в районе города Галле развернулась масштабная спасательная операция после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.

В ведомстве сообщили, что на борту корабля находились около 180 человек. При этом в Минздраве Шри-Ланки подтвердили спасение 32 членов экипажа.

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в оборонных ведомствах Шри-Ланки, сообщило, что корабль подвергся атаке подводной лодки, в результате чего 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.

В то же время официальные представители ВМС Шри-Ланки опровергли эти данные, заявив, что в районе бедствия не было зафиксировано других кораблей или самолетов, а цифры по пропавшим без вести "недостоверны".

К слову, вчера, 3 марта, президент США Дональд Трамп заявлял о том, что все военно-морские силы Ирана были уничтожены.

