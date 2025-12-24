Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram .

По словам Зеленского, ему доложил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Вывод компаний РФ из-под санкций

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва использует других временных руководителей, много фиктивных юридических схем.

"Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", - подчеркнул президент.

"Орешник" в Беларуси

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси.

"Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", - сказал глава государства.

Помощь РФ от Китая

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", - отметил Зеленский.

По его словам, эта деятельность дает возможность России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что Китаю "на самом деле может быть выгодно продолжение войны". Таким образом, Пекин получает слабую и зависимую Россию, а также истощает Европу.