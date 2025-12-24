ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский

Киев, Среда 24 декабря 2025 16:23
UA EN RU
Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава СВРУ Олег Иващенко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Зеленского, ему доложил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Вывод компаний РФ из-под санкций

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва использует других временных руководителей, много фиктивных юридических схем.

"Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", - подчеркнул президент.

"Орешник" в Беларуси

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси.

"Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", - сказал глава государства.

Помощь РФ от Китая

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", - отметил Зеленский.

По его словам, эта деятельность дает возможность России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что Китаю "на самом деле может быть выгодно продолжение войны". Таким образом, Пекин получает слабую и зависимую Россию, а также истощает Европу.

Россия получает от Китая разведданные

Напомним, еще в октябре сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявлял о том, что Китай передает России спутниковые данные.

В ответ на такую информацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пексов заявил о том, что у России якобы есть собственные космические возможности для войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Китай Война в Украине
Новости
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну