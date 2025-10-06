Китайские спутники над Украиной. Кремль ответил, получает ли РФ разведданные от Китая
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление Службы внешней разведки Украины о получении РФ разведданных от Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Журналисты спросили у него, действительно ли Пекин делится с Москвой разведывательными данными по Украине для дальнейшего нанесения ракетных ударов страной-агрессором.
"Мы имеем собственные возможности, в частности космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед нами специальная военная операция", - отметил он.
В начале октября Олег Александров, сотрудник Службы внешней разведки Украины, сообщил Укринформу о том, что Китай предоставляет России спутниковые данные.
По его словам, эти данные использовались для нанесения ракетных ударов РФ и касались объектов иностранных инвесторов.
"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения", - подчеркнул Александров.
Спутники Китая над Украиной
Напомним, во время массированного удара в воскресенье, 5 октября, над Львовской областью зафиксировали минимум три разведывательных спутника Китая.
В частности, китайские спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04 с 00:00 до 11:30 пролетели над регионом девять раз. В 06:00 над Львовщиной обнаружили оптический разведывательный спутник Yaogan 34, который совершил семь витков.
Китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. Орбитальные параметры позволяют перемещаться над территорией Украины более чем 60 разнотипным спутникам серии Yaogan.