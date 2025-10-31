Фермеры заблокировали строительство курорта Трампа во Вьетнаме: из-за чего конфликт

Фермеры во Вьетнаме заблокировали строительство роскошного гольф-курорта Трампа из-за споров о компенсации за землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, роскошный гольф-курорт под брендом Trump Organization во вьетнамской провинции Хунг Ен столкнулся с серьезными проблемами. Местные фермеры оспаривают размер выплат, предложенных властями, и требуют повышения сумм до более приемлемого уровня.

По официальным данным, компенсация установлена на уровне примерно 320 000 донгов за квадратный метр (около 12 долларов США), что для многих фермеров эквивалентно годовому доходу от сельскохозяйственных угодий. Местные жители считают такие ставки недостаточными, особенно для деревьев, которые растут на участках десятки лет, и подали петиции об удвоении компенсации.

Строительство курорта планировалось масштабное: пятизвездочные отели, поля для гольфа и жилые комплексы, которые займут около 900 гектаров вдоль реки Ред-Ривер. Первый этап должен был быть завершен до конца 2027 года, а весь комплекс - до 2029 года.

Вот только из-за споров с фермерами и административных изменений в провинции процесс передачи земель застройщику Kinh Bac City Development Holding Corp значительно задерживается.

Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, ранее заявлял, что проект "поразит всех", но пока территория под курортом остается полями банановых и апельсиновых деревьев, а строительные работы практически не ведутся.

Что известно о конфликтах во Вьетнаме из-за земли

Земельные споры во Вьетнаме часто приводят к социальной напряженности. Местные фермеры регулярно оспаривают официальные цены компенсации, которые, по их словам, часто устанавливаются ниже рыночной стоимости.

Более того, подобные конфликты иногда перерастают в протесты - во время одного из столкновений в 2020 году даже погибли четыре человека.

Чиновники Хунг Ен отмечают необходимость завершить разработку планов компенсации до конца месяца и подготовить 95% земель до конца года, однако окончательные договоренности зависят от общественного обсуждения и согласия фермеров.

До завершения конфликта сроки реализации курорта остаются под угрозой, а финансовые расходы Trump Organization могут значительно возрасти из-за требований местных жителей.