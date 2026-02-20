Зять Трампа получил новую должность при Белом доме - ее раньше не существовало

В США объявили о кадровом решении, которое может повлиять на дальнейшие дипломатические процессы на Ближнем Востоке и в других регионах. Речь идет о расширении полномочий одного из ключевых участников предыдущих международных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico .

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время публичного мероприятия, более известногго как "Совет мира", где участие принимали десятки мировых лидеров.

По словам Трампа, Кушнер сосредоточится на заключении новых дипломатических соглашений.

Глава государства положительно оценил его опыт работы в первой администрации и подчеркнул вклад Кушнера в переговорные процессы на Ближнем Востоке, включая участие в подготовке Авраамские соглашения.

"Очень умный парень. Мы делаем Джареда также посланником мира. Они оба посланники мира, и я вам скажу вот что. Я наблюдаю за этими ребятами и говорю: по крайней мере, мы защищены с точки зрения интеллекта", - сказал Трамп.

Отмечается, что в предыдущий период работы в Белом доме Кушнер занимал должность старшего советника и играл одну из ключевых ролей в дипломатических инициативах администрации.

Новое назначение фактически закрепляет за Кушнером отдельное направление, связанное с продвижением мирных договоренностей.