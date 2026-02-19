Трамп расхвалил Уиткоффа за 4-часовые переговоры с Путиным: его любит и Украина, и РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что его спецпредставитель Стив Уиткофф нашел общий язык как с Россией, так и с Украиной.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время заседания Совета мира.

По мнению Трампа, Уиткоффа "любят и Украина, и Европа, и Россия".

В качестве доказательства американский лидер вспомнил, как впервые отправил спецпредставителя на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву.

"Он не знал Путина. Я организовал ему встречу. Я спросил: как там дела у Стива? "Сэр, он все еще внутри". Ого, прошел уже час. Я перезваниваю. Скажите Стиву позвонить мне, когда он закончит. Я хочу понять, что, черт возьми, происходит. Мы хотим закончить эту войну. "Сэр, он все еще внутри". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа - первая встреча", - рассказал Трамп.

Он добавил, что Уиткофф ладит не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.