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Венгрия не сможет заблокировать 50 млрд евро для Украины от ЕС, - еврокомиссар

Среда 08 ноября 2023 20:40
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Венгрия не сможет заблокировать 50 млрд евро для Украины от ЕС, - еврокомиссар Фото: Йоханнес Хан, еврокомиссар (flickr by European Parliament)
Автор: Иван Носальский

Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Хан в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента отверг слухи в СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешту в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 года.

"Нас не будут шантажировать", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (Евросоюза - ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - добавил Хан.

Что предшествовало

Напомним, 22 млрд евро, которые предусматривались для Венгрии, ЕС заморозил еще в декабре 2022 года. Такое решение было связано с тем, что в стране обнаружили проблемы с защитой прав человека и верховенством права.

В октябре этого года журналисты Reuters сообщили о том, что в ЕС рассматривают передачу Венгрии 13 миллиардов евро из вышеупомянутых 22.

Это якобы должно будет поощрить Будапешт к поддержке пересмотра бюджета ЕС до 2027 года, который предусматривает помощь Украине в размере 50 млрд евро.

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