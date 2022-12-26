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Обвиняют в "фейках". В РФ завели дело на солдата, признавшегося в убийстве украинца

Иллюстративное фото: в РФ завели дело на солдата, признавшегося в убийстве украинца (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России на солдата, который признался в убийстве мирного украинца и рассказал о военных преступлениях своих сослуживцев, завели дело о распространении "фейков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Meduza".

Как отмечает издание, в Хабаровский гарнизонный военный суд поступило дело Фролкина Даниила Андреевича. Ранее он признался СМИ в том, что совершил убийство мирного украинца и участвовал в мародерстве во время оккупации села Андреевка Киевской области. Также военный назвал имена российских командиров, которые отдавали преступные приказы.

Суд РФ обвинил Фролкина в том, что он якобы "распространяет фейки о российской армии из корыстных побуждений".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине засудили четырех участников российской ДРГ, которые угоняли и пытали людей в Харьковской области. Каждый получил 11 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Украине приговорили к 11 годам лишения свободы солдата РФ, который угрожал убить жителя Черниговской области и его сына.

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