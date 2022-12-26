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Звинувачують у "фейках". У РФ завели справу на солдата, який зізнався у вбивстві українця

Ілюстративне фото: у РФ завели справу на солдата, який зізнався у вбивстві українця (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії на солдата, який зізнався у вбивстві мирного українця і розповів про воєнні злочини своїх товаришів по службі, завели справу про поширення "фейків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Meduza".

Як зазначає видання, до Хабаровського гарнізонного військового суду надійшла справа Фролкіна Данила Андрійовича. Раніше він зізнався ЗМІ у тому, що скоїв вбивство мирного українця та брав участь у мародерстві під час окупації села Андріївка Київської області. Також військовий назвав імена російських командирів, котрі віддавали злочинні накази.

Суд РФ звинуватив Фролкіна в тому, що він нібито "розповсюджує фейки про російську армію з корисливих спонукань".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей у Харківській області. Кожен отримав 11 років ув'язнення.

Також ми писали, що в Україні засудили до 11 років позбавлення волі солдата РФ, який погрожував вбити мешканця Чернігівської області та його сина.

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