Угрожал убить мужчину и его сына под Нежином. Военного РФ осудили на 11 лет

Российский военный во время оккупации части Черниговской области угрожал убить мужчину и его малолетнего сына. За это оккупанта приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района военный страны-агрессора совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с 4 несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что зайдя в дом потерпевших, обвиняемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другое, пока еще не установленное военным РФ, пыталось совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки.

Суд признал его в нарушении законов и обычаев войны и назначил оккупанту 11 лет лишения свободы.