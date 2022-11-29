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Угрожал убить мужчину и его сына под Нежином. Военного РФ осудили на 11 лет

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 21:49
Угрожал убить мужчину и его сына под Нежином. Военного РФ осудили на 11 лет Фото: Военного РФ приговорили к 11 годам (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный во время оккупации части Черниговской области угрожал убить мужчину и его малолетнего сына. За это оккупанта приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района военный страны-агрессора совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с 4 несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что зайдя в дом потерпевших, обвиняемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другое, пока еще не установленное военным РФ, пыталось совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки.

Суд признал его в нарушении законов и обычаев войны и назначил оккупанту 11 лет лишения свободы.

Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

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