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В Украине осудили четырех оккупантов, которые пытали участников АТО: подробности

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Суббота 24 декабря 2022 12:33
В Украине осудили четырех оккупантов, которые пытали участников АТО: подробности Фото: в Украине осудили четырех кафиров, которые пытали участников АТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине засудили четырех участников российской ДРГ, которые угоняли и пытали людей в Харьковской области. Каждый получил 11 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

СБУ собрала все доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы. Во время оккупации в Изюмском районе россияне выполняли указания Кремля по выявлению и ликвидации участников АТО.

Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО "А" обезвредили вражескую группу уже в октябре. В ходе операции четверо российских диверсантов были задержаны.

"По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание в виде 11 лет тюрьмы каждому", - добавляет СБУ.

Среди русских ничтожеств:

  • два кадровых сотрудника 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ;
  • два наемника российской частной военной компании.

"Именно они в начале сентября этого года похитили трех жителей поселка Борова, которые участвовали в АТО. Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове. К пострадавшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также приговорили к 10 годам тюрьмы боевика так называемой "ЛНР", участвовавшего в штурме Рубежного и Северодонецка.

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