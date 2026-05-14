ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Дія.AI теперь в смартфоне: ИИ-агент поможет оплатить штрафы и получить выписки

16:14 14.05.2026 Чт
2 мин
Алгоритм консультирует пользователей в режиме чата
aimg Ольга Завада
Дія.AI теперь в смартфоне: ИИ-агент поможет оплатить штрафы и получить выписки Дія.AI проходит бета-тестирование в мобильном приложении (фото: РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Национальный ИИ-ассистент Дія.AI теперь доступен непосредственно в мобильном приложении. Алгоритм предлагает пользователям быструю оплату штрафов и автоматическое формирование выписок через чат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Дія.

Больше интересного: "Дія" разослала тревожные push-уведомления пользователям: в сервисе назвали причину сбоя

Какие услуги уже доступны в чате

Теперь через ИИ-агента можно оформить:

Выпискуо месте проживания взрослого: достаточно написать в чат "мне нужна выписка", и система сформирует документ за считанные минуты без поиска в меню.

Выписка о месте проживания ребенка: родители могут получить необходимый документ мгновенно через простой запрос в чате.

Оплата штрафов ПДД: ассистент не только автоматически сообщает о полученном штрафе в чате, но и сразу предоставляет прямую ссылку на его уплату.

Технологическое ядро от Google

Масштабирование проекта стало возможным благодаря партнерству Министерства цифровой трансформации и компании Google.

Технологическим ядром сервиса стала модель Gemini, развернутая на платформе Vertex AI.

Возможности модели: использование Gemini позволяет ассистенту понимать сложные контексты, общаться "человечно" и подбирать услуги под конкретные жизненные ситуации пользователя.

Безопасность данных: персональная информация обрабатывается исключительно в защищенном периметре Дии и не попадает в общую модель обучения Gemini.

Защита: конфиденциальность остается приоритетом, а все данные защищены в соответствии с государственными стандартами безопасности.

Дія.AI теперь в смартфоне: ИИ-агент поможет оплатить штрафы и получить выпискиИнтерфейс Дія.AI в мобильном приложении (скриншот: приложение Дія)

Как присоединиться к тестированию

Сейчас ИИ-агент работает в режиме открытого бета-тестирования.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • Обновить приложение Дія до последней версии.
  • Нажать на иконку Дія.AI.
  • Написать свой запрос или проблему непосредственно в чат.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дия
Новости
За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес