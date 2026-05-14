Дія.AI теперь в смартфоне: ИИ-агент поможет оплатить штрафы и получить выписки

Национальный ИИ-ассистент Дія.AI теперь доступен непосредственно в мобильном приложении. Алгоритм предлагает пользователям быструю оплату штрафов и автоматическое формирование выписок через чат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Дія .

Какие услуги уже доступны в чате

Теперь через ИИ-агента можно оформить:

Выпискуо месте проживания взрослого: достаточно написать в чат "мне нужна выписка", и система сформирует документ за считанные минуты без поиска в меню.

Выписка о месте проживания ребенка: родители могут получить необходимый документ мгновенно через простой запрос в чате.

Оплата штрафов ПДД: ассистент не только автоматически сообщает о полученном штрафе в чате, но и сразу предоставляет прямую ссылку на его уплату.

Технологическое ядро от Google

Масштабирование проекта стало возможным благодаря партнерству Министерства цифровой трансформации и компании Google.

Технологическим ядром сервиса стала модель Gemini, развернутая на платформе Vertex AI.

Возможности модели: использование Gemini позволяет ассистенту понимать сложные контексты, общаться "человечно" и подбирать услуги под конкретные жизненные ситуации пользователя.

Безопасность данных: персональная информация обрабатывается исключительно в защищенном периметре Дии и не попадает в общую модель обучения Gemini.

Защита: конфиденциальность остается приоритетом, а все данные защищены в соответствии с государственными стандартами безопасности.

Интерфейс Дія.AI в мобильном приложении (скриншот: приложение Дія)

Как присоединиться к тестированию

Сейчас ИИ-агент работает в режиме открытого бета-тестирования.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: