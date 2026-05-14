В "Дії" запустили новые услуги для родителей и детей: что теперь можно оформить онлайн

19:19 14.05.2026 Чт
2 мин
В приложении появились сервисы, которые раньше требовали очередей и бумаг
aimg Валерия Абабина
В "Дії" запустили новые услуги для родителей и детей: что теперь можно оформить онлайн Фото: (Виталий Носач РБК-Украина)
В "Дія" появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на публикацию "Дії"

Что изменилось

Как пояснили в "Дії", ранее для получения налогового номера родителям нужно было лично обращаться в налоговую службу и подавать документы офлайн. Теперь заявление можно подать в несколько кликов через приложение.

После получения налогового номера (РНУКНП) пользователи также могут оформить е-Карту налогоплательщика для себя или ребенка от 14 лет. Документ будет доступен в цифровом формате в приложении.

В "Дії" отметили, что электронная карта может пригодиться в случае потери или повреждения бумажного документа. Данные при этом автоматически будут обновляться в реестре налоговой службы.

Цифровые услуги в Украине

Украина продолжает расширять перечень государственных услуг в цифровом формате через приложение Дія. Ранее уже запустили электронные документы, услуги для водителей, бизнеса и родителей, а также возможность получать ряд государственных сервисов онлайн без посещения госучреждений.

Также мы сообщали что, в Дії запустили ИИ-ассистента Дія.AI, который помогает пользователям оформлять документы через чат. В частности, сервис позволяет получить выписку о месте проживания, а также быстро оплатить штрафы ПДД без поиска нужных разделов в приложении.

Кроме того, в Украине уже продолжается реализация экспериментального проекта "Базовая социальная помощь". Подать заявку на получение выплаты граждане также могут онлайн через приложение.

