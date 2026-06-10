В Генштабе дали честный ответ о возможности демобилизации

Увольнение военнослужащих со службы является сложным процессом, который напрямую зависит от темпов призыва новых новобранцев в ряды Сил обороны.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net .

Проблема демобилизации и темпы призыва

По словам главы Генштаба, вопрос увольнения военных со службы остается крайне сложным. Сейчас власть рассматривает различные варианты решения этой проблемы, прежде всего для тех бойцов, которые непрерывно воюют с начала полномасштабного вторжения РФ или имеют много лет выслуги.

Однако массовое увольнение защитников пока невозможно, поскольку темпы мобилизации в стране недостаточны.

"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий", - отметил Гнатов.

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Он подчеркнул, что процессы мобилизации и демобилизации в стране являются взаимосвязанными.

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право", - резюмировал начальник Генштаба.