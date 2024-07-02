Увольнение Вербицкого и возможные перестановки в Кабмине: новости за 1 июля

Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого уволили с должности. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал соответствующий приказ.

Все детали скандала с Вербицким - в материале РБК-Украина.

Кабмин ждут перестановки. Рада перенесла заседание на неделю из-за кадровых вопросов

Пленарные заседания Верховной Рады Украины, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесли. Они начнутся с 15 июля. Причина - необходимое время на согласование кадровых перестановок в правительстве, сообщил РБК-Украина информированный источник в парламенте.

Выборы в парламент Франции. Известны результаты первого тура голосований

Праворадикальное "Национальное объединение" одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции. Политсила президента Эммануэля Макрона занимает сейчас третью позицию.

Хотели захватить здание Верховной Рады. СБУ задержала группу провокаторов

Служба безопасности Украины разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили провокации в Киеве 30 июня этого года. В частности, они планировали захватить Верховную Раду.

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку против российских провайдеров

В конце мая хакеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны совершили масштабную DDos-атаку против российских провайдеров, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах.

Во время атаки в конце мая без связи остались по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму.

Демократы призвали Пентагон обучить больше украинских пилотов на F-16, - Politico

Группа демократов Палаты представителей США призвала Пентагон расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет Politico.

По информации издания, законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на обучение еще десяти пилотов. Соответствующий письмо было направлено Пентагону.

Зеленский после доклада военных: готовим шаги, чтобы РФ теряла больше техники и логистики

Украинские военные готовят решения, чтобы увеличить потери российских оккупантов в технике и логистике, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.