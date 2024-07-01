В конце мая хакеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны совершили масштабную DDos-атаку против российских провайдеров. Последние жалуются на то, что атака была "самой мощной в истории".

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Первая кибератака

Во время атаки в конце мая без связи остались по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму.

По словам генерального директора одного из российских операторов, на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. Впрочем, большинство абонентов оставались без связи более двух суток.

В целом атака коснулась как сетей абонентов, так и сетей операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой.

Как утверждают представители провайдеров, во время восстановления связи они также имели трудности при коммуникации с абонентами. Последние же отказывались предоставлять операторам свою актуальную информацию, опасаясь мошенников. В частности 20% отказались от модернизации сетевого оборудования, которое могло бы в будущем защитить их от атак.

Фото: Хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку против российских провайдеров (источники РБК-Украина)

Одним из наиболее пострадавших провайдеров был "Миранда-медиа". Его абоненты не имели доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

В частности пострадал провайдер "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

Кибератаки продолжались

Как рассказали источники, подобные атаки продолжались также в июне. Тогда же под удар попали:

"Миранда-медиа";

серверы пропагандистских СМИ;

серверы местных органов оккупационной власти;

контакт-центры;

системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту;

ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов;

платежные системы.

Это, в свою очередь, привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов Крыма, задержке авиарейсов и возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

Другие операции хакеров ГУР

Хакеры украинской разведки регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например: