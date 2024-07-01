Демократы призвали Пентагон обучить больше украинских пилотов на F-16, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По информации издания, законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на обучение еще десяти пилотов. Соответствующий письмо было направлено Пентагону.

"Запрос поступил в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны", - сказано в письме 15 конгрессменов.

Они также утверждают, что в конце 2024 года Украине будет не хватать пилотов для F-16, которые к тому времени предоставят партнеры.

"Такая ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могли бы предоставить Украине", - уточнили конгрессмены.

В письме они также утверждают, что союзники по НАТО могут удовлетворить потребности Украины в обучении пилотов. Но необходимо, чтобы Пентагон возглавил эту работу, чтобы обеспечить “наиболее целесообразный метод” для расширения программы.

"Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - подчеркивают демократы.