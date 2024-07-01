Выборы в парламент Франции. Известны результаты первого тура голосований

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Согласно результатам выборов:

"Национальное объединение" ( RN ) и его союзники: 33,14% (255-295 потенциальных мест);

) и его союзники: 33,14% (255-295 потенциальных мест); "Народный фронт" ( NFP ) 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);

) 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест); пропрезидентский блок ( ENS ) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест);

) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест); "Республиканцы" / UDI / Левые: 10,74% (от 35 до 45 потенциальных мест)

Фото: потенциальные места в парламенте (скриншот)

Как рассказывает France 24, второй тур выборов пройдет уже 7 июля. К нему будут привлечены все кандидаты, которые получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей во время первого тура.

Фото: первый тур парламентских выборов (скриншот)

В то же время если бы ни один из кандидатов не набрал необходимых 12,5% - во втором туре соревновались бы только две лучшие политсилы.

В частности кандидаты также могут сняться между первым и вторым туром. Это обычно делается, чтобы перебросить свои голоса другой политсиле.

Выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и дальнейшего провала президентской партии, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных парламентских выборах. Тогда же на общеевропейских выборах победу одержала партия "Национальное объединение". Формальным лидером политсилы является пророссийская Марин Ле Пен.