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Зеленский после доклада военных: готовим шаги, чтобы РФ теряла больше техники и логистики

Киев, Понедельник 01 июля 2024 20:04
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Зеленский после доклада военных: готовим шаги, чтобы РФ теряла больше техники и логистики Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные готовят решения, чтобы увеличить потери российских оккупантов в технике и логистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, утром был доклад военных. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Они рассказали об одном из ключевых направлений на фронте - Покровском, а также о ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

"Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проиграет сама идея войны против Украины", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что для проигрыша России работа идет не только на фронте, но и в сфере дипломатии.

Потери россиян

Напомним, украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать российских оккупантов и уничтожать их технику.

В частности, вчера, 30 июня, бойцы ВСУ уничтожили 1110 российских солдат и 66 артиллерийских систем.

Также за сутки было подбито 19 вражеских танков и 26 боевых бронированных машин.

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