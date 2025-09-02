Освобождение Новоэкономического и анонс встречи "коалиции решительных": новости за 1 сентября

Украинские воины освободили от россиян Новоэкономическое Донецкой области

Украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономическое. Он находится под Покровском.

"Штурмовые группы полка "Скеля" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Две недели понадобились, чтобы постепенно, шаг за шагом пройти каждую улицу", - сказано в видео, которое обнародовал Генштаб ВСУ.

Зеленский подтвердил встречу "коалиции решительных" и пригласил Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу "коалиции решительных", которая состоится в Париже 4 сентября.

В разговоре с премьером Португалии Луишем Монтенегру он также пригласил его присоединиться ко встрече.

Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям

Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. С мужчиной продолжаются следственные действия.

Подозрение подписал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Самолет с Урсулой фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии из-за российского РЭБ

Самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в Болгарии. Пилоты остались без навигации из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS.

Фон дер Ляйен летела из Варшавы в город Плодив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желясковым.

Путин "в отвратительной манере" усилил удары по Украине: Бессент пригрозил РФ санкциями

США будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов, рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Глава Минфина, комментируя возможность введения санкций против России, отметил, что все варианты остаются на столе.