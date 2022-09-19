Освобождение Лимана откроет для ВСУ оперативный простор до Сватово, - Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что деоккупация Лимана (Донецкая область) откроет оперативный простор для украинских военных до Сватово (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

По его словам, украинские военные продолжают продвижение на левый берег реки Оскол и направляются в сторону Лимана.

"Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят. Далее открывается оперативный простор до Сватово, а если нам удастся расширить эти плацдармы, то будет горе северной части Луганской области. Собственно говоря, боевые действия уже идут на территории этой области", - рассказал Арестович.

Отметим, что расстояние между Лиманом и Сватово составляет чуть более 50 километров.

Сватово и Лиман на карте (скриншот)