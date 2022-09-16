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Взяття Лиману може прискорити звільнення всього Донбасу, - Арестович

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П'ятниця 16 вересня 2022 22:46
Взяття Лиману може прискорити звільнення всього Донбасу, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, українські військові поки що не можуть звільнити Лиман та забезпечити собі правобережний плацдарм за річкою Оскіл.

"Там дуже складний лісовий вузол у бік Борової: ліси, залізниці, купа бетону. Обороняються там лише три БТГ, але вони від першого шоку оговталися вже. Коштують досить професійно, мотивовано, і ми їх не можемо пройти", - сказав він.

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман та зберегти достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію під Сватово, влаштувати "велику битву" і вийти на Кремінну, тоді обрушиться вся оборона росіян у Луганській області.

Тоді, за його словами, українські військові матимуть змогу вийти на північні кордони так званої "ЛНР".

"А якщо ми беремо "ЛНР", то ми з тилу заходимо до Донецька, "народні республіки" відрізаємо від Російської Федерації і все, Донбас звільнено. Вони бояться цього як вогню", - сказав радник ОП.

При цьому, якщо ЗСУ "застрягнуть" у Лимані і росіянам вдасться або вибити захисників з цих плацдармів, або не дати пройти далі, фронт на якийсь період стає стаціонарним, поки одна зі сторін не накопичить сил для того, щоб його знову зрушити.

За словами Арестовича, є ще один варіант розвитку подій.

"Наші тиснуть від Сіверська, за повідомленнями російської сторони, якщо ми продавимо там, то виникає ще одна можливість. Ми їх умовно підрізаємо з півдня, беремо Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ і тоді ми заходимо знизу в тил за їхню лінію Сватово - Кремінна, тоді ми б'ємо нагору і праворуч у бік Щастя, і знову руйнується їхня оборона, тому що ми за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай непокоїть", - додав він.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переломний момент у війні РФ проти України станеться, коли українські військові звільнять Луганськ та Донецьк. Коли це трапиться, росіяни самі підуть із Криму.

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