ЗСУ розширюють позиції та можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лиману небоєздатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєвєродонецька", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною частиною з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.