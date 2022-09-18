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ЗСУ розширюють позиції та можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана, - ISW

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Неділя 18 вересня 2022 06:18
ЗСУ розширюють позиції та можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана, - ISW Фото: ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лиману небоєздатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєвєродонецька", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною частиною з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

"Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

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