Звільнення Лимана відкриє для ЗСУ оперативний простір до Сватового, - Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що деокупація Лимана (Донецька область) відкриє оперативний простір для українських військових до Сватового (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

За його словами, українські військові продовжують просування на лівий берег річки Оскол і прямують у бік Лимана.

"Такими темпами протягом короткого часу Лиман може влетіти в оточення або взяти. Далі відкривається оперативний простір до Сватового, а якщо нам вдасться розширити ці плацдарми, то буде горе північної частини Луганської області. Власне кажучи, бойові дії вже йдуть на території цієї області ", - розповів Арестович.

Зазначимо, що відстань між Лиманом та Сватовим становить трохи більше 50 кілометрів.

Сватове та Лиман на карті (скріншот)