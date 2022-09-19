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Звільнення Лимана відкриє для ЗСУ оперативний простір до Сватового, - Арестович

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 22:52
Звільнення Лимана відкриє для ЗСУ оперативний простір до Сватового, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що деокупація Лимана (Донецька область) відкриє оперативний простір для українських військових до Сватового (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, українські військові продовжують просування на лівий берег річки Оскол і прямують у бік Лимана.

"Такими темпами протягом короткого часу Лиман може влетіти в оточення або взяти. Далі відкривається оперативний простір до Сватового, а якщо нам вдасться розширити ці плацдарми, то буде горе північної частини Луганської області. Власне кажучи, бойові дії вже йдуть на території цієї області ", - розповів Арестович.

Зазначимо, що відстань між Лиманом та Сватовим становить трохи більше 50 кілометрів.

Звільнення Лимана відкриє для ЗСУ оперативний простір до Сватового, - АрестовичСватове та Лиман на карті (скріншот)

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали , що українські військові можуть оточити російських солдатів, які зосереджені в районі Лиману.

Також ми писали, що,за словами Арестовича , звільнення Лимана допоможе прискорити деокупацію усієї Донецької області.

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