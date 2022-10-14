Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий

Ситуация на поле боя

На днях глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что украинские силы освободили 75 населенных пунктов - только с начала октября под сине-желтый флаг вернулись 29 сел и поселков. Общая площадь освобожденных территорий превышает тысячу квадратных километров.

Фото: ситуация в Херсонской области (deepstatemap.live)

Вооруженные силы продвигаются в районе Давыдова Брода, а также с севера правобережной части Херсонской области. В результате оккупантам приходится оступать на юг в Берислав и Херсон. Отметим, Давыдов Брод - это важный транспортный узел, откуда идет дорога в Берислав и Новую Каховку.

Из крайних успехов - подразделения Сил обороны закрепили освобождение пяти населенных пунктов в Бериславском районе: Нововасильевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное. Там продолжаются стабилизационные меры по реанимации социальной и критической инфраструктуры, восстанавливается связь и возвращается электроэнергия.

Фото: последние освобожденные села (deepstatemap.live)

Противник пытается удержать позиции и наводит переправы через реку Ингулец, однако Вооруженные силы Украины держат их под постоянным огневым контролем. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне соорудили два понтона в районе Дарьевки, где река делит правый берег Херсонской области на две части.

"Одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас проводятся контрнаступательные действия, вторая часть правобережья - это сам Херсон и Николаевское направление", - отметил он.

При помощи этих переправ противник может перебрасывать военную технику усиливая Николаевское или Бериславское направление, но они постоянно под огневым контролем и в момент переброски подкрепления по врагу работает украинская артиллерия.

По данным британской разведки, российские войска пытаются закрепить новую линию обороны после отступления примерно на 20 километров в северной части области. На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном участке, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец.

В целом, отсутствие освобожденных населенных пунктов в последних сводках не означает, что наступление замедлилось. Как заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, наши войска продолжают оттеснять противника из Херсонской области.

"… он меняет свои рубежи обороны на более глубокие, на обустраивавшиеся ранее все эти 7 месяцев с помощью железобетонных конструкций. Поэтому может показаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано", - добавила она.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на этом направлении продвижение может задерживаться из-за высокой плотности российских войск. Например, если ранее участок фронта в 10 километров удерживали 2-3 батальонно-тактические группы, то сегодня их может быть 3-4.

"Более того, противник отчаянно контратакует. Наступление - это всегда нелегкая прогулка. Мы должны отработать первую линию, обработать передний край, тылы, чтобы создавать условия для дальнейшего продвижения. Противник не будет сдаваться, у него стоит задача четкая - держать позиции как можно дольше и удержать Херсон. Это политический приказ", - подчеркнул он.

По его мнению, с военной точки зрения удерживать херсонский плацдарм ценой больших потерь не совсем верно, но с учетом политической задачи россияне будут держаться до последнего.

Оккупанты уже паникуют

Накануне назначенный оккупантами так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с эвакуацией мирных жителей. Хотя саму эвакуацию он завуалированно назвал "возможностью выехать на отдых и учебу".

"Руководством "херсонской администрации" было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край", - подчеркнул Сальдо.

Его заместитель Кирилл Стремоусов добавил, что "об эвакуации речи нет и быть не может". И уточнил, что мирным жителям настоятельно рекомендуется воспользоваться возможностью выехать в Россию или оккупированный Крым.

На фоне осеннего прорыва линии российской обороны призывы оккупационных властей выглядят как признание того, что украинское контрнаступление на Херсон набирает обороты.

Освобождение Херсона на следующей неделе?

Сегодня такую мысль со ссылкой на западных экспертов растиражировала американская газета Financial Times. Но с важным уточнением - речь идет об освобождении правобережной части Херсона и Херсонской области.

Издание пишет, что именно об угрозе стремительного наступления свидетельствуют заявления оккупантов об эвакуации. Предполагается, что таким образом российские войска могут готовиться к "решающей битве" на данном плацдарме.

Бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев с большой осторожностью относится к таким прогнозам. В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что с информацией о контрнаступлении Сил обороны нужно обращаться аккуратно, чтобы это не навредило украинским военным.

"Вряд ли кто-то сейчас расскажет, достаточно ли для этого (освобождения Херсона, - ред.) оружия имеют наши на этом участке фронта. Да и о продолжительности боевых действий нам никто не скажет из тех, кто непосредственно причастен к ним. Очень многие факторы влияют на этот процесс - обеспечение войск, резервы и наличие потенциала у врага, чтобы сдержать это контрнаступление", - сказал он.

В свою очередь Сергей Грабский сомневается в том, что Вооруженные силы Украины смогут освободить правобережную часть Херсона на следующей неделе.

"Хотя, с другой стороны, можно сказать, что это будет зависеть от того, как наши будут давить. Но я не вижу такого, чтобы можно было говорить, что наши серьезно настроены брать (Херсон, - ред.). Технически - да. Но как брать? Куда брать? Штурмом и в уличных боях - это в нашем случае преступление, мы не можем себе это позволить. Поэтому как это будет, посмотрим", - добавил эксперт.

Отметим, на прошлой неделе вышел материал The Times, в котором говорится о том, что успешные действия Вооруженных сил Украины породили надежду на Западе о завершении войны до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Издание приводит слова неназванного чиновника правительства Британии о том, что до конца 2022 года российские войска будут вытеснены с Донбасса, если темпы наступления сохранятся.

Кроме того, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес уверен в полном коллапсе российской линии обороны. По его словам, после освобождения Херсона украинские войска зайдут в оккупированный Крым.

В то же время другие западные эксперты сомневаются в завершении войны до конца года, поскольку ни одна из сторон не исчерпала возможности и работает над созданием более выгодных стратегических позиций, чтобы продолжить боевые действия в 2023 году.

Что говорили об освобождении Херсона

Еще в мае задолго до крупного контрнаступления глава военной разведки Кирилл Буданов говорил, что перелом в нынешней войне наступит в августе, и частично его прогнозы сбылись. Он также предположил, что большая часть активных боевых действий завершится до конца года.

В одном из недавних интервью он заявил о скором освобождении Крыма. Стало быть, Херсонская область, по его логике, будет освобождена раньше.

"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. С оружием вернемся. Другого варианта не существует", - отметил Буданов.

А генерал-майор Дмитрий Марченко, который весной командовал обороной Николаева, в интервью РБК-Украина сделал акцент на том, что ВСУ могут быстро освободить Херсон, но местным жителям нужно немного подождать. По его словам, деоккупация пройдет быстрее, чем все того ожидают.

"Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут", - отметил генерал.

В начале сентября на фоне первых успехов контранступательной информации телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится, что Силы обороны Украины хотят вернуть большую часть Херсонской области до конца 2022 года. Со ссылкой на источники в украинской власти также указано, что цель - освободить северную и западную часть не только с областным центром, но включительно с Новой Каховкой и Северокрымским каналом. Официальный Вашингтон считает ее амбициозной, но при этом вполне возможной.

Отдельно об освобождении Херсона (и Бердянска) высказался президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление прозвучало 17 сентября, когда там отмечается день города.

"Какие бы силы оккупанты ни тратили и что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем. И обязательно вернемся", - сказал президент.

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К сожалению, на сегодня нет признаков того, что украинское наступление ускорится настолько, что войска зайдут в Херсон и освободят его в ближайшие дни. Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, абсолютно можно быть уверенным только лишь в прямой зависимости темпов продвижения от скорости и объемов поставок западных вооружений. А противник на правом берегу Днепра давно сам загнал себя в тупик.

"Мы знаем, что сейчас россияне несут более 90% потерь в результате работы украинской артиллерии… И чтобы максимально снизить боевые возможности российских оккупантов, наши пушкари продолжают бить по их инфраструктуре через реку Днепр", - подытожил он.