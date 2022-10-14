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ВСУ могут освободить Херсон на следующей неделе, - FT

Новина українською →
Херсон, Пятница 14 октября 2022 11:28
ВСУ могут освободить Херсон на следующей неделе, - FT Фото: западная разведка считает, что ВСУ могут освободить Херсон на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска могут на следующей неделе освободить Херсон от оккупантов и продвинуться к правому берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон к Днепру уже на следующей неделе", - говорится в материале.

Речь идет о наступлении украинской армии на правом берегу реки Днепр. В СМИ отметили, что о возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".

Издание напомнило, что в последние недели украинские военные освободили десятки населенных пунктов, поэтому контрнаступление может продолжиться.

"Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало российское Министерство обороны, ставшее наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее коллаборанты заявили о намерении вывезти детей и пожилых людей из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.

Позже стало известно, что оккупанты планируют вывезти до 30 тысяч жителей, а детей могут не вернуть.

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