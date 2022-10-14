ВСУ могут освободить Херсон на следующей неделе, - FT
Украинские войска могут на следующей неделе освободить Херсон от оккупантов и продвинуться к правому берегу Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон к Днепру уже на следующей неделе", - говорится в материале.
Речь идет о наступлении украинской армии на правом берегу реки Днепр. В СМИ отметили, что о возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".
Издание напомнило, что в последние недели украинские военные освободили десятки населенных пунктов, поэтому контрнаступление может продолжиться.
"Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало российское Министерство обороны, ставшее наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее коллаборанты заявили о намерении вывезти детей и пожилых людей из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.
Позже стало известно, что оккупанты планируют вывезти до 30 тысяч жителей, а детей могут не вернуть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.