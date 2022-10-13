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Украинские войска наступают на юге и приближаются к Херсону, - британская разведка

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Украина, Четверг 13 октября 2022 08:59
Украинские войска наступают на юге и приближаются к Херсону, - британская разведка Фото: британская разведка ожидает боев за Херсон
Автор: Александр Белоус

ВСУ продолжают успешное направление на южном фронте. Оккупационная администрация вывозит гражданских из Херсона, опасаясь взятия города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, отступив примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются закрепить новую линию фронта.

По данным британской разведки, на этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном участке, где украинское наступление означает, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованными частями ВДВ (воздушно-десантных).

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации некоторых гражданских из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставило перед Москвой дилемму: бежать за Днепр или остаться и обороняться.

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