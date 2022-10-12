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Новые понтоны россиян в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ, - Хлань

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Среда 12 октября 2022 16:29
Новые понтоны россиян в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ, - Хлань Иллюстративное фото: новые понтоны россиян в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины держат под огневым контролем две понтонные переправы россиян через реку Ингулец, которые оккупанты возвели на днях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя во время брифинга.

"Те две альтернативные переправы, которые были возведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонской области на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья - это сам Херсон и Николаевское направление", - рассказал Хлань.

По его словам, при помощи этих переправ в районе села Дарьевка россияне могут перебрасывать технику, которую они пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, усиливая оборону Николаевского направления или наоборот - укрепляя Бериславское.

Также депутат отметил, что россияне уже построили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС и неподалеку Новой Каховки.

"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под устойчивым огневым контролем наших ВСУ и в момент переброски оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", - подчеркнул Хлань.

Напомним, вчера, 11 октября, стало известно, что российские военные построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для переброски живой силы и боеприпасов через Ингулец. Появились спутниковые снимки.

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