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В освобожденной Боровой задержали 18-летнего "полицейского", который помогал оккупантам

Фото: В освобожденной Боровой задержали 18-летнего "полицейского", который помогал оккупантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили "народного полицейского" в освобожденной Боровой (Харьковская область). Во время оккупации населённого пункта он помогал россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

18-летний парень во время оккупации Боровой перешел на сторону РФ и занял фейковую должность "народного полицейского".

По информации следователей, чтобы угодить оккупантам, коллаборант патрулировал город, задерживал лиц и доставлял их во вновь "правоохранительный орган".

Пока парню сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

Также под Изюмом был задержан мужчина, который во время оккупации РФ стал гауляйтером села.

Ранее сообщалось, что под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

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