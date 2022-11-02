Под Изюмом задержан мужчина, который во время оккупации РФ стал гауляйтером села
Правоохранители задержали мужчину, который во время оккупации решил "возглавить" село Оскол (Харьковская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В апреле этого года местный житель села Оскол на Изюмщине получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность", - говорится в сообщении.
Мужчина согласился и стал "и.о. председателя села Оскол Изюмского района Харьковской области". Коллаборант организовал работу псевдооргана оккупантов и контролировал деятельность своих подчиненных.
Правоохранители уже задержали мужчину и объявили ему о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.
Также в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.
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