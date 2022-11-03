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У звільненій Боровій затримали 18-річного "поліцейського", який допомагав окупантам

Фото: У звільненій Боровій затримали 18-річного "поліцейського", який допомагав окупантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили "народного поліцейського" у звільненій Боровій (Харківська область). Під час окупації населеного пункту він допомагав росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

18-річний хлопець під час окупації Борової перейшов на бік РФ та обійняв фейкову посаду "народного поліцейського".

За інформацією слідчих, аби догодити окупантам, колаборант патрулював місто, затримував осіб та доставляв їх до новоствореного "правоохоронного органу".

Наразі хлопцю повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ.

Також під Ізюмом затримали чоловіка, який під час окупації РФ став гауляйтером села.

Раніше повідомлялось, що під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

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