Под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов

В Харьковской области разоблачили пошедшего на сотрудничество с врагом коллаборанта и добровольно стал "исполняющим обязанности заместителя начальника Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы .

"Мужчина пошел на сотрудничество с врагом и добровольно вступил в должность в незаконном органе власти на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина выполнял следующие задачи государства-агрессора:

внедрял контроль и юрисдикцию государства-агрессора на территории Кондрашевского территориального общества Купянского района Харьковской области.

организовывал работу "Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области";

решал транспортно-логистические и социальные вопросы, занимался благоустройством захваченной агрессором территории;

выявлял субъекты хозяйствования, которые можно отдать в управление представителей РФ.

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговора суда он будет ждать, находясь под стражей.