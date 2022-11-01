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Под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 19:29
Под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов Фото: Под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы кафиров (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области разоблачили пошедшего на сотрудничество с врагом коллаборанта и добровольно стал "исполняющим обязанности заместителя начальника Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы .

"Мужчина пошел на сотрудничество с врагом и добровольно вступил в должность в незаконном органе власти на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, мужчина выполнял следующие задачи государства-агрессора:

  • внедрял контроль и юрисдикцию государства-агрессора на территории Кондрашевского территориального общества Купянского района Харьковской области.
  • организовывал работу "Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области";
  • решал транспортно-логистические и социальные вопросы, занимался благоустройством захваченной агрессором территории;
  • выявлял субъекты хозяйствования, которые можно отдать в управление представителей РФ.

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговора суда он будет ждать, находясь под стражей.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.

Также правоохранители задержали в Бахмуте Донецкой области вражеского корректировщика ракетных ударов. Мужчине грозит суд.

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