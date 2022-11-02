В Харьковской области задержали двух педагогов, преподававших в оккупации по программе РФ

Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, которые после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины. С первых дней оккупации населённых пунктов Великобурлукской территориальной общины они начали сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Директор учебного заведения организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца. Также директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники. Специалистка по управлению образования поселкового совета проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей. Российским пропагандистам она рассказывала, как еще с 2014 года ожидала захвата региона Россией.

Полиция задержала обоих и уже объявила о подозрении в коллаборационной деятельности. Директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.