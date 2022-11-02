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В Харьковской области задержали двух педагогов, преподававших в оккупации по программе РФ

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Украина, Среда 02 ноября 2022 15:36
В Харьковской области задержали двух педагогов, преподававших в оккупации по программе РФ Фото: В Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, которые после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины. С первых дней оккупации населённых пунктов Великобурлукской территориальной общины они начали сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Директор учебного заведения организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца. Также директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники. Специалистка по управлению образования поселкового совета проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей. Российским пропагандистам она рассказывала, как еще с 2014 года ожидала захвата региона Россией.

Полиция задержала обоих и уже объявила о подозрении в коллаборационной деятельности. Директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированный шпион ФСБ в Луганской области.

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

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