Некачественный товар или услуга? Как подать жалобу и защитить свои права
Каждый потребитель в Украине имеет право на качественные товары и услуги, а также на защиту своих прав в случае их нарушения. Это гарантирует Закон Украины "О защите прав потребителей" и другие нормативно-правовые акты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Куда обращаться в случае нарушения
Жалобы относительно некачественных товаров или услуг подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей или в ее местные органы.
Обращение может быть как бумажным, так и электронным, но оно обязательно должно соответствовать требованиям Закона "Об обращениях граждан".
Что обязательно указать в обращении
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество заявителя;
- адрес проживания и контактные данные;
- четкое описание нарушения прав потребителя;
- дату и личную подпись.
Без этих данных обращение не рассматривается.
Какие документы следует приложить
Чтобы ускорить рассмотрение жалобы и подтвердить факт нарушения, к обращению желательно приложить:
- расчетные документы - чек, квитанцию, договор купли-продажи или другое подтверждение оплаты;
- копии переписки с продавцом или поставщиком услуг, если потребитель уже обращался к нему напрямую;
- фото, видео или другие доказательства дефектов или несоответствия товара или услуги;
- акты проверок или экспертные заключения (при наличии);
- дополнительные документы - гарантийный талон, техническую документацию, медицинские справки в случае вреда здоровью.
Сколько времени рассматривают обращение
После поступления жалобы соответствующий орган рассматривает ее в сроки, определенные законом:
- до 30 дней - в общем порядке;
- до 15 дней - если вопрос не требует дополнительного изучения.
