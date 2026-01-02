Некачественный товар или услуга? Как подать жалобу и защитить свои права

Каждый потребитель в Украине имеет право на качественные товары и услуги, а также на защиту своих прав в случае их нарушения. Это гарантирует Закон Украины "О защите прав потребителей" и другие нормативно-правовые акты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook .

Куда обращаться в случае нарушения

Жалобы относительно некачественных товаров или услуг подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей или в ее местные органы.

Обращение может быть как бумажным, так и электронным, но оно обязательно должно соответствовать требованиям Закона "Об обращениях граждан".

Что обязательно указать в обращении

В заявлении необходимо указать:

фамилию, имя и отчество заявителя;

адрес проживания и контактные данные;

четкое описание нарушения прав потребителя;

дату и личную подпись.

Без этих данных обращение не рассматривается.

Какие документы следует приложить

Чтобы ускорить рассмотрение жалобы и подтвердить факт нарушения, к обращению желательно приложить:

расчетные документы - чек, квитанцию, договор купли-продажи или другое подтверждение оплаты;

копии переписки с продавцом или поставщиком услуг, если потребитель уже обращался к нему напрямую;

фото, видео или другие доказательства дефектов или несоответствия товара или услуги;

акты проверок или экспертные заключения (при наличии);

дополнительные документы - гарантийный талон, техническую документацию, медицинские справки в случае вреда здоровью.

Сколько времени рассматривают обращение

После поступления жалобы соответствующий орган рассматривает ее в сроки, определенные законом: