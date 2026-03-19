Как не отравиться мясом: 5 требований к продавцам, которые должен знать каждый покупатель
Покупка сырого мяса в неустановленных местах несет серьезные риски для здоровья из-за отсутствия ветеринарного контроля. Украинцам напомнили правила безопасной покупки и перечень требований к продавцам, которые помогут избежать пищевых отравлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
- Сырое мясо является скоропортящимся продуктом, требующим особых условий хранения и реализации.
- Безопаснее всего покупать продукцию в официальных заведениях торговли и на агропродовольственных рынках.
- Категорически не рекомендуется покупать мясо в местах стихийной торговли из-за отсутствия контроля.
- Продавцы обязаны использовать холодильное оборудование, отдельный инвентарь и чистую санитарную одежду.
- Потребитель имеет право получить полную информацию о производителе, дату упаковки и срок годности.
Мясо относится к основным продуктам питания, однако оно требует строгого соблюдения ветеринарно-санитарных и гигиенических требований. Госпродпотребслужба призывает украинцев обращать внимание на условия продажи и покупать сырую продукцию только в разрешенных местах, чтобы избежать риска пищевых отравлений.
Требования к реализации сырого мяса
При продаже операторы рынка должны обеспечить защиту продукта от загрязнения (пыли, насекомых, контакта с другими товарами). В частности, законодательство требует соблюдения следующих условий:
- хранение мяса исключительно в холодильном оборудовании или в охлажденных витринах;
- использование отдельных ножей, досок и другого инвентаря для работы с мясом;
- работа продавца в чистой санитарной одежде;
- регулярная очистка и дезинфекция поверхностей, оборудования и инструментов.
Специалисты отмечают, что покупать мясо "с рук" опасно, поскольку в местах стихийной торговли отсутствует контроль за происхождением продукции, условиями ее транспортировки и хранения.
Какую информацию должен предоставить продавец
Согласно статье 6 Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", покупатель имеет право получить следующие данные:
- наименование и адрес оператора рынка (производителя или продавца);
- дата производства или упаковки (если мясо фасованное);
- срок годности или дата "употребить до";
- страна происхождения (в предусмотренных законодательством случаях).
