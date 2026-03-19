Как не отравиться мясом: 5 требований к продавцам, которые должен знать каждый покупатель

Покупка сырого мяса в неустановленных местах несет серьезные риски для здоровья из-за отсутствия ветеринарного контроля. Украинцам напомнили правила безопасной покупки и перечень требований к продавцам, которые помогут избежать пищевых отравлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Сырое мясо является скоропортящимся продуктом, требующим особых условий хранения и реализации .

Мясо относится к основным продуктам питания, однако оно требует строгого соблюдения ветеринарно-санитарных и гигиенических требований. Госпродпотребслужба призывает украинцев обращать внимание на условия продажи и покупать сырую продукцию только в разрешенных местах, чтобы избежать риска пищевых отравлений.

Требования к реализации сырого мяса

При продаже операторы рынка должны обеспечить защиту продукта от загрязнения (пыли, насекомых, контакта с другими товарами). В частности, законодательство требует соблюдения следующих условий:

хранение мяса исключительно в холодильном оборудовании или в охлажденных витринах;

использование отдельных ножей, досок и другого инвентаря для работы с мясом;

работа продавца в чистой санитарной одежде;

регулярная очистка и дезинфекция поверхностей, оборудования и инструментов.

Специалисты отмечают, что покупать мясо "с рук" опасно, поскольку в местах стихийной торговли отсутствует контроль за происхождением продукции, условиями ее транспортировки и хранения.

Какую информацию должен предоставить продавец

Согласно статье 6 Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", покупатель имеет право получить следующие данные: