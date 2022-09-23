Обращение России к странам Центральной Азии, скорее всего, не увенчается успехом

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, этот факт говорит об одном - в РФ нуждаются уже даже не в модернизированном оружии, которого на балансе ОДКБ практически нет, а хотя бы в каком-то.

"Речь идет о боекомплектах РСЗО "Град", об артиллерийских снарядах для "Пионов" и двигателях для БМП и так далее. Это значит, что страна-агрессор на самом деле испытывает трудности с пополнением", - сказал Юсов в комментарии РБК-Украина.

При этом обращение со стороны РФ не всегда может увенчаться успехом для РФ. В целом такая ситуация и происходит - страны либо уже ничего не имеют, либо отказывают по разным причинам.

"Там не о ком разговаривать. Лукашенко то, что имел - дал. Кыргызстан и Таджикистан точно не будут оружие отдавать, потому что между собой воюют, Армения надула губы, ОДКБ "кинул" ее, она ничего РФ давать не будет, Казахстан занимает очень мудрую прокитайскую позицию и, соответственно, от него вряд ли что-то смогут получить российские военные", - уверен военный эксперт Владислав Селезнев.

В разведке при этом отмечают, что страны, которые Владимир Путин воспринимает как ближайших союзников, сознательно воздерживаются от прямой поддержки России - они видят, что происходит на фронте, а никто не хочет помогать слабым.

"Пока что Путин сам. Даже Лукашенко уже на таком широком шпагате сидит, что многие гимнасты могут позавидовать", - отметил Юсов.

