КНДР отрицает поставки оружия в Россию

КНДР отрицает информацию о поставках вооружения в Россию. Там уверяют, что никогда не передавали и не планируют передать оружие РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Йонхап ".

"Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", - сказал заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР.

Чиновник раскритиковал информацию США о поставках оружия России и обвинил Вашингтон в "распространение слухов против КНДР".

При этом в Пхеньяне считают, что они как суверенное государство имеют право на разработку, производство, экспорт и импорт оружия.