ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

КНДР отрицает поставки оружия в Россию

Новина українською →
Пхеньян, Четверг 22 сентября 2022 09:12
КНДР отрицает поставки оружия в Россию Фото: КНДР отрицает поставки оружия в Россию (voakorea.com)
Автор: Руслан Гаращенко

КНДР отрицает информацию о поставках вооружения в Россию. Там уверяют, что никогда не передавали и не планируют передать оружие РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Йонхап".

"Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", - сказал заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР.

Чиновник раскритиковал информацию США о поставках оружия России и обвинил Вашингтон в "распространение слухов против КНДР".

При этом в Пхеньяне считают, что они как суверенное государство имеют право на разработку, производство, экспорт и импорт оружия.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times. Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".

Также в Белом доме сообщили, что закупка оружия Россией у Северной Кореи может включать миллионы единиц боеприпасов, но нет никаких признаков того, что соглашение было заключено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Вооруженные силы Украины
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России